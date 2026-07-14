¿Quién fue el presidente oculto del Real Madrid? RTVE saca a la luz la historia del coronel Antonio Ortega Gutiérrez

Cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil española, el espacio de documentales DocumentaRTVE presenta ‘Ortega’, el proyecto que rescata del olvido la vida de uno de los militares más relevantes del ejército republicano, que se mantuvo fiel al gobierno legítimo de la República, Antonio Ortega, cuya fama le llevó a ocupar la presidencia del Real Madrid, aunque el club no reconoce su mandato. El trabajo, firmado por Ángela Miranda y Germán Sancho, cuenta con el testimonio de Gabriela Echeverría, bisnieta del coronel.

El documental ‘Ortega’ avanza por los frentes de guerra mientras analiza el papel que jugó este militar antifascista en la defensa de Irún o como gobernador Civil de Guipúzcoa. Antes de la caída de San Sebastián en manos de los franquistas organizó la evacuación de las cárceles de la ciudad para evitar las represalias republicanas contra los presos de derechas, poniendo a salvo a más de 600 personas. Este Schindler español, como le recuerda su familia, fue determinante además en la defensa de Madrid y se convirtió en un símbolo para republicanos y comunistas.

Ortega llegó al Real Madrid Football Club en plena guerra, con la competición deportiva paralizada, pero con un estadio de Chamartín rebosante de exhibiciones deportivas y militares. El club no incluye su figura en la historiografía y deja en blanco una etapa singular e histórica que hoy reivindican historiadores y familiares.

El archivo de RTVE y la Agencia EFE En ‘Ortega’ hay un protagonista más: el inmenso archivo de RTVE que atesora las imágenes históricas de la Guerra Civil en España. Un concienzudo trabajo documental ha permitido además identificar a Antonio Ortega en algunos de esos archivos antiguos en los que, hasta ahora, no constaba su nombre, contribuyendo así a la recuperación de la memoria democrática. También se ponen en valor las fotografías del archivo de la agencia EFE, que ha colaborado además en la investigación de DocumentaRTVE con el trabajo previo de Juan José Lahuerta.

Su última etapa vita vertebra el documental en formato ficción ‘Ortega’ es un documental de producción propia de TVE con un innovador planteamiento narrativo de dos planos entrelazados. Por un lado, un relato documental clásico que reconstruye su trayectoria y contextualiza los acontecimientos históricos, en el que destaca la utilización del archivo de RTVE. Por otro, un potente dispositivo de ficción que recrea los últimos meses de suvida en la cárcel en Alicante, con una cuidada factura cinematográfica realizada por los equipos de RTVE. Los actores Joseba Usabiaga, June Nogueiras, Iñigo Salinero y Gorka Aguinagalde protagonizan una ficción que combina emoción, rigor y profundidad. Imagen del documental 'Ortega'

Exhumación de los restos de Ortega Durante el rodaje del documental, a petición de la familia, se han puesto en marcha los trámites para la exhumación de los restos de Antonio Ortega, que descansan en la fosa número 9 del Cementerio de Alicante. Está previsto que se realice el próximo otoño.