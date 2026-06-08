RTVE celebra la Semana Internacional de los Archivos
- Del 9 al 11 de junio, con iniciativas sobre patrimonio audiovisual, tecnología y colaboración institucional
- También tendrán lugar actividades para reflexionar sobre la conservación, recuperación y reconstrucción de la historia audiovisual
El Archivo RTVE celebra la Semana Internacional de los Archivos con varias iniciativas que ponen en valor el patrimonio audiovisual gestionado por la Corporación, la innovación tecnológica aplicada a su conservación y la colaboración entre instituciones para reconstruir la historia audiovisual española.
Las actividades, que se desarrollarán entre el 9 y el 11 de junio, se enmarcan además en la conmemoración del 70º aniversario de TVE, que se celebrará el próximo 28 de octubre, y abordan algunos de los grandes retos contemporáneos de los archivos audiovisuales: la preservación de materiales frágiles, la recuperación de contenidos en riesgo de desaparición y el uso de nuevas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para facilitar el acceso al patrimonio histórico.
9 de junio - Episodio extra del pódcast ‘Franco 4:58’
El 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, RNE Audio estrenará un episodio extra del pódcast ‘Franco 4:58’, dirigido por Javier Hernández, en una colaboración especial con el Archivo RTVE centrada en las cintas que contienen las emisiones de los días posteriores a la muerte del dictador.
El capítulo convierte las propias grabaciones en protagonistas de la narración y, a partir de ellas, plantea algunas de las cuestiones que atraviesan hoy el trabajo archivístico: el papel de los archivos como espacios de memoria y conservación, la capacidad de la tecnología y la inteligencia artificial para recuperar materiales sonoros deteriorados y los límites éticos de la intervención sobre documentos históricos y audiovisuales.
10 de junio - Jornada de puertas abiertas en el Archivo RTVE
En colaboración con el Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual de la Universidad Carlos III y RTVE Instituto, el Archivo RTVE celebrará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer de primera mano el trabajo de conservación y digitalización del patrimonio audiovisual de la Corporación.
Durante la visita, los asistentes recorrerán distintas áreas técnicas y podrán observar en directo procesos de digitalización de cine, cintas de audio y gestión del archivo digital. La actividad permitirá mostrar el funcionamiento interno de un archivo en un momento de transformación tecnológica y creciente demanda de acceso al patrimonio audiovisual.
11 de junio - Jornada ‘Archivos en diálogo: reconstruir la historia audiovisual’
El 11 de junio, a las 11 horas, tendrá lugar la jornada profesional ‘Archivos en diálogo: reconstruir la historia audiovisual’, organizada conjuntamente por el Archivo RTVE y el Archivo General de la Administración (AGA).
La jornada propone reflexionar sobre cómo distintos archivos dialogan entre sí para reconstruir la historia audiovisual, poniendo en valor la documentación administrativa como parte esencial del patrimonio cultural y abordando cuestiones relacionadas con la conservación, la pérdida y la reconstrucción de la memoria audiovisual. El encuentro busca además impulsar nuevas vías de colaboración entre instituciones archivísticas y audiovisuales.
La propuesta parte de una idea central: allí donde un archivo presenta silencios, pérdidas o vacíos documentales, otros conservan rastros capaces de completar la historia. En este contexto, el Archivo General de la Administración y el Archivo RTVE se presentan como instituciones complementarias en la reconstrucción de la historia de la televisión pública española. Frente a la fragilidad del patrimonio audiovisual, documentos administrativos como los partes de emisión de la primera década de TVE permiten recuperar y contextualizar emisiones desaparecidas, así como comprender mejor la programación y el funcionamiento de la televisión pública en sus primeros años.
La jornada contará con la participación de Alfonso Morales, secretario general de la Corporación RTVE; Ana María López Cuadrado, subdirectora general de Archivos Estatales; Mercedes Martín y Jesús Espinosa Romero, directora y subdirector del Archivo General de la Administración, junto a Virginia Bazán, directora de Archivo RTVE, y José Antonio Gurriarán, del Archivo de TVE, y Eduardo Lleida, director de la Cátedra RTVE-Unizar. Sus intervenciones abordarán la reconstrucción de emisiones desaparecidas y las nuevas tecnologías aplicadas al acceso y difusión del patrimonio audiovisual.