El Archivo RTVE celebra la Semana Internacional de los Archivos con varias iniciativas que ponen en valor el patrimonio audiovisual gestionado por la Corporación, la innovación tecnológica aplicada a su conservación y la colaboración entre instituciones para reconstruir la historia audiovisual española.

Las actividades, que se desarrollarán entre el 9 y el 11 de junio, se enmarcan además en la conmemoración del 70º aniversario de TVE, que se celebrará el próximo 28 de octubre, y abordan algunos de los grandes retos contemporáneos de los archivos audiovisuales: la preservación de materiales frágiles, la recuperación de contenidos en riesgo de desaparición y el uso de nuevas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para facilitar el acceso al patrimonio histórico.

9 de junio - Episodio extra del pódcast ‘Franco 4:58’ El 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, RNE Audio estrenará un episodio extra del pódcast ‘Franco 4:58’, dirigido por Javier Hernández, en una colaboración especial con el Archivo RTVE centrada en las cintas que contienen las emisiones de los días posteriores a la muerte del dictador. El capítulo convierte las propias grabaciones en protagonistas de la narración y, a partir de ellas, plantea algunas de las cuestiones que atraviesan hoy el trabajo archivístico: el papel de los archivos como espacios de memoria y conservación, la capacidad de la tecnología y la inteligencia artificial para recuperar materiales sonoros deteriorados y los límites éticos de la intervención sobre documentos históricos y audiovisuales.

10 de junio - Jornada de puertas abiertas en el Archivo RTVE En colaboración con el Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual de la Universidad Carlos III y RTVE Instituto, el Archivo RTVE celebrará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer de primera mano el trabajo de conservación y digitalización del patrimonio audiovisual de la Corporación. Durante la visita, los asistentes recorrerán distintas áreas técnicas y podrán observar en directo procesos de digitalización de cine, cintas de audio y gestión del archivo digital. La actividad permitirá mostrar el funcionamiento interno de un archivo en un momento de transformación tecnológica y creciente demanda de acceso al patrimonio audiovisual.