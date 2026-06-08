La Orquesta y Coro RTVE pone en marcha su Temporada 26/27
- El Teatro Monumental ha acogido esta mañana la presentación oficial de la nueva temporada, marcada por una profunda renovación musical
- El maestro francés Alexandre Bloch asume la titularidad de la Orquesta Sinfónica RTVE
- Marc Korovitch compaginará la dirección del Coro con el cargo de principal director invitado de la formación sinfónica
- La Orquesta Sinfónica RTVE y la Euskadiko Orkestra se unirán en 2027 para homenajear al compositor José María Sanmartín en el 50º aniversario de su fallecimiento
La Orquesta y Coro RTVE ha presentado esta mañana en el Teatro Monumental de Madrid su nueva Temporada de Abono 2026/2027. El acto ha servido para desvelar una programación ambiciosa que inicia una etapa de renovación artística, respaldada por un importante cambio en la dirección musical de sus formaciones.
El gran hito de este nuevo curso es la incorporación del director francés Alexandre Bloch como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE. Bloch, reconocido internacionalmente por su energía y dinamismo en el podio, ha manifestado durante la presentación su ilusión por liderar un proyecto que busca abrir la orquesta a nuevos repertorios y ampliar horizontes artísticos.
También tiene un papel clave Marc Korovitch. El actual director del Coro RTVE asume esta temporada, además, el papel de principal director invitado de la Orquesta.
El acto de esta mañana, conducido por el director gerente de la Orquesta y Coro RTVE, Manuel Ventero, ha ofrecido un recorrido detallado por la programación, los solistas y los directores invitados de la temporada. El evento ha contado con las intervenciones de los propios Bloch y Korovitch, además de Estefanía García, subdelegada artística de la formación.
La presentación no ha sido una simple rueda de prensa, sino que se ha intercalado con diversas actuaciones musicales en directo a cargo de algunos de los protagonistas de la temporada: la mezzosoprano Carol García ha interpretado un fragmento de ‘Oh ma lyre immortelle’ de la ópera ‘Sapho’ de Charles Gounod; el violinista Francisco Fullana ha tocado una selección del célebre ‘Fandango’ de Arturo Márquez; y la pianista Ana Guijarro ha ofrecido un adelanto de su participación en las ‘Variaciones sobre una canción infantil’ de Ernst Dohnány. En el escenario también ha estado Alberto Álvarez, pianista de la Orquesta.
Durante el acto también se han dado a conocer los detalles del nuevo Ciclo de Cámara (que ha contado con una pequeña muestra en directo) y se ha renovado la apuesta por ‘Las noches del Monumental’, el ciclo que abre el teatro al jazz, el flamenco y las músicas de raíz. Como muestra de este formato, el guitarrista José María Bandera ha interpretado sobre el escenario una granaína.
La presentación ha concluido con el desglose de los esperados Conciertos Extraordinarios, que completarán una de las agendas culturales más ricas y diversas de la capital para los próximos meses.
Histórico intercambio cultural con la Euskadiko Orkestra
En el marco de estos Conciertos extraordinarios, se ha anunciado un importante proyecto de colaboración para el año 2027: el homenaje conjunto que la Orquesta Sinfónica RTVE y la Euskadiko Orkestra rendirán al pianista y compositor vitoriano José María Sanmartín con motivo del 50º aniversario de su fallecimiento.
Nacido en Vitoria en 1927, Sanmartín formó parte de la plantilla de la Orquesta Sinfónica RTVE como pianista hasta su prematura muerte en Madrid el 24 de septiembre de 1977, una trágica pérdida que en su día dio a conocer desde el podio un visiblemente emocionado maestro Enrique García Asensio, entonces director titular de la Orquesta RTVE.
Para conmemorar su legado, ambas formaciones sinfónicas compartirán en sus respectivos programas la ‘Suite Arabarra’, obra cumbre del autor vitoriano.
Coincidiendo con la efeméride, la Orquesta Sinfónica RTVE viajará al País Vasco para actuar el jueves 23 de septiembre de 2027 en Pamplona y el viernes 24 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, una cita que servirá además para inaugurar la temporada de conciertos de la Euskadiko Orkestra.
Por su parte, la formación vasca devolverá la visita con dos actuaciones en el Teatro Monumental de Madrid los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2027. Estos conciertos en la capital serán grabados por Televisión Española para su posterior emisión en el prestigioso espacio ‘Los Conciertos de La 2’.