La Orquesta y Coro RTVE pone en marcha su Temporada 26/27

La Orquesta y Coro RTVE ha presentado esta mañana en el Teatro Monumental de Madrid su nueva Temporada de Abono 2026/2027. El acto ha servido para desvelar una programación ambiciosa que inicia una etapa de renovación artística, respaldada por un importante cambio en la dirección musical de sus formaciones.

El gran hito de este nuevo curso es la incorporación del director francés Alexandre Bloch como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE. Bloch, reconocido internacionalmente por su energía y dinamismo en el podio, ha manifestado durante la presentación su ilusión por liderar un proyecto que busca abrir la orquesta a nuevos repertorios y ampliar horizontes artísticos.

También tiene un papel clave Marc Korovitch. El actual director del Coro RTVE asume esta temporada, además, el papel de principal director invitado de la Orquesta.

El acto de esta mañana, conducido por el director gerente de la Orquesta y Coro RTVE, Manuel Ventero, ha ofrecido un recorrido detallado por la programación, los solistas y los directores invitados de la temporada. El evento ha contado con las intervenciones de los propios Bloch y Korovitch, además de Estefanía García, subdelegada artística de la formación.

Presentación de la temporada 26/27 de la Orquesta y Coro RTVE

La presentación no ha sido una simple rueda de prensa, sino que se ha intercalado con diversas actuaciones musicales en directo a cargo de algunos de los protagonistas de la temporada: la mezzosoprano Carol García ha interpretado un fragmento de ‘Oh ma lyre immortelle’ de la ópera ‘Sapho’ de Charles Gounod; el violinista Francisco Fullana ha tocado una selección del célebre ‘Fandango’ de Arturo Márquez; y la pianista Ana Guijarro ha ofrecido un adelanto de su participación en las ‘Variaciones sobre una canción infantil’ de Ernst Dohnány. En el escenario también ha estado Alberto Álvarez, pianista de la Orquesta.

Durante el acto también se han dado a conocer los detalles del nuevo Ciclo de Cámara (que ha contado con una pequeña muestra en directo) y se ha renovado la apuesta por ‘Las noches del Monumental’, el ciclo que abre el teatro al jazz, el flamenco y las músicas de raíz. Como muestra de este formato, el guitarrista José María Bandera ha interpretado sobre el escenario una granaína.

La presentación ha concluido con el desglose de los esperados Conciertos Extraordinarios, que completarán una de las agendas culturales más ricas y diversas de la capital para los próximos meses.