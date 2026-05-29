La Orquesta y Coro RTVE celebra su VI Gala de solistas en el Teatro Monumental

El próximo viernes 5 de junio de 2026, a las 19:30h, el Teatro Monumental de Madrid acogerá la VI Gala de solistas Orquesta y Coro RTVE. Bajo la dirección del maestro Álvaro Albiach, esta cita anual pone el foco en el talento individual de los músicos de la formación, ofreciendo un programa variado que recorre desde el gran repertorio sinfónico hasta el virtuosismo operístico y contemporáneo.

La velada comenzará con la energía de la Obertura de Carnaval, Op. 92 de Antonín Dvorák, seguida por la espectacularidad rítmica de The Glory and the Grandeur de Russell Peck, que contará con los percusionistas Roberto Fernández, Raúl Benavent y José Luís González como protagonistas.

Tras el descanso, el programa explorará la delicadeza de las Cinco piezas para dos violines y orquesta de cuerda de Shostakóvich, interpretadas por Yulia Iglinova y David Mata.

La gala permitirá también disfrutar de la calidad interpretativa de otros integrantes de la Orquesta y Coro RTVE: Raquel Albarrán (soprano) interpretará la emotiva aria de I Capuleti e i Montecchi de Bellini. Vicente Martínez (bajo) asumirá el célebre recitativo y aria de Don Carlo de Verdi y Germán Asensi (trompeta) cerrará el apartado solista con la Cornet Suite de A. Sánchez Pedro.

Esta sexta edición de la gala reafirma el compromiso de la Orquesta y Coro RTVE con la excelencia musical, brindando al público la oportunidad de ver a sus músicos habituales en un rol protagonista.