Gustavo Dudamel dirige la Orquesta Sinfónica RTVE en el Día Mundial del Cáncer de Próstata

Bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, considerado uno de los directores de orquesta más influyentes y brillantes de la actualidad, la Orquesta Sinfónica RTVE se une a la Asociación Española de Urología para ofrecer un concierto extraordinario con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. La cita tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio a las 20:30 en el Teatro Monumental de Madrid.

El programa está dedicado íntegramente a la figura de Ludwig van Beethoven, explorando dos facetas fundamentales de su catálogo. El concierto dará comienzo con la Obertura Egmont, Op. 84, una pieza de gran fuerza dramática que simboliza la lucha por la libertad. Como plato fuerte, el público podrá disfrutar de la Sinfonía n.º 7 en La mayor, Op. 92, una obra definida por su energía rítmica inagotable y su luminosidad, que el propio Wagner calificó como la "apoteosis de la danza".

Un compromiso con la salud y la música

Conocido por su carisma y su capacidad para conectar con el espectador, Dudamel lidera este proyecto que trasciende lo puramente artístico para abrazar una causa social de vital importancia.

Esta colaboración con la Asociación Española de Urología busca aprovechar el poder de convocatoria de la música clásica para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la salud y del diagnóstico precoz del cáncer.