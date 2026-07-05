La Orquesta y Coro RTVE triunfa con el universo de Tim Burton

El Auditori Fòrum de Barcelona vivió anoche una de las citas musicales más potentes y esperadas de este verano. El espectáculo sinfónico ‘Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton’ se saldó con un éxito absoluto, logrando una conexión total con un público entregado que llenó el recinto para revivir la magia, la fantasía y el misterio de los títulos más icónicos del cineasta.

Bajo la batuta del director alemán Christian Schumann, la Orquesta y Coro RTVE demostró una gran solidez interpretando las partituras originales de Elfman. La propuesta se convirtió en un viaje nostálgico y vibrante a través de cuatro décadas de una de las alianzas más fructíferas de la historia del cine.

El programa del concierto estaba estructurado para mantener el listón muy alto en todo momento, apoyándose además en solistas de primer nivel internacional. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó con la intervención de la violinista estadounidense Sandy Cameron, que brilló como solista en la suite de Eduardo Manostijeras aportando una energía y sensibilidad tremenda a la pieza. También triunfó la interpretación de Alicia en el país de las Maravillas del jovencísimo Dani Escrig.

El broche de oro, como no podía ser de otra manera, lo puso la música de Pesadilla antes de Navidad. La aparición en el escenario del mismísimo Danny Elfman desató la locura en el auditorio y convirtió el concierto en una experiencia obligatoria para los amantes del cine y de la música en mayúsculas.

Tras el gran sabor de boca dejado en Barcelona, el espectáculo pone rumbo a la capital. El mismo concierto se podrá ver este lunes y martes en Madrid, dentro del marco del festival Noches del Botánico.