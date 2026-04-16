Premios Quirino: 'Hay algo detrás de ti', una serie animada de terror para que los niños superen sus miedos

Aunque luego les cueste dormir, a los niños les encantan las historias de terror. Y la serie colombiana Hay algo detrás de ti (Careloko Producciones SAS), les ofrece las dosis justas de emociones sin que luego les impida conciliar el sueño. Con monstruos realmente originales y una anfitriona de lujo, la gata Morgana. Una producción colombiana que está nominada a Mejor Serie en los Premios Quirino, que se entregan en Tenerife, y sobre la que hemos hablado con su creador y director, el colombiano Julián Gómez.

“Cuando contábamos en casa historias de terror, mis sobrinos y otros niños se quedaban completamente enganchados –nos comenta Julián-. Así que vimos que había un potencial enorme en el terror para conectar con los niños. Además, todos tenemos historias de terror que nos contaron en nuestra infancia y también surge de ahí la idea”.

“Porque todas –continúa el director-, están basadas en algo real. Real entre comillas, porque surgen de historias de la infancia de mi esposa, de mi propia familia, de mis sobrinos o en situaciones que vivieron ellos. A partir de esa base real potenciamos la historia para hacerla más grande e impactante, pero todas se basan en experiencias reales”.

“No queríamos subestimar a los niños” Julián nos comenta que, con esta serie, también querían motivar a los niños a expresar sus miedos: “Si, porque los niños cada vez son más escuchados, pero no tanto como debiéramos. Por eso invito a los adultos a que, después de ver un capítulo, pregunten a los niños si han vivido alguna historia inquietante o misteriosa”. “Porque creo que todos los niños del mundo tienen al menos una historia relacionada con el miedo, con el terror o con el misterio –continúa el director-. Seguramente los papás ni la conocen porque no han dado la oportunidad a los niños de ser escuchados. Probablemente los escuchen cuando hablan sobre cosas del colegio, pero no sobre el miedo”. “Y para mí –añade Julián-, el terror conecta tanto que puede ser un espacio de integración familiar enorme ver un capítulo de Hay algo detrás de ti y luego hablar de las historias de terror o misterio que ha vivido cada uno. Porque creo que hablar de cosas misteriosas, de esas historias que se cuentan alrededor del fuego, reúne a las comunidades, a las gentes. Por ejemplo, si tú cuentas que en este hotel en el que estamos hay un fantasma, se empezará a generar una ola de comunidad, de comentarios, de narrativas, de relatos…” “Eso es lo que queremos –continúa Julián-, que los niños, después de ver un capítulo, empiecen a contar esas historias entre ellos y entre sus familias. Porque eso es otra forma de ver la educación, ya que los niños potencian su imaginación y la llevan a otros niveles más allá de la realidad. Y en este planeta necesitamos a seres creativos. Ese es nuestro principal objetivo, qué, sin ser tan obvios, que es lo que siempre evitamos, abramos un espacio, para que los niños puedan contar esas historias”. Fotograma de 'Hay algo detrás de ti' Pero… ¿Hasta dónde se puede llevar el misterio y el terror en una serie para niños de entre 8 y 12 años? “Es un tema complicado –nos confiesa Julián-. Es difícil saber hasta dónde podemos llegar. Pero yo, honestamente, tengo una posición muy clara al respecto y es que con la cantidad de contenido que hay ahora en Internet, los niños buscan cosas que no los subestimen, que no los menosprecien, que es algo a lo que los adultos tendemos mucho, a menospreciarlos. Por eso, si tú analizas el mercado infantil, comprobarás que los niños ven cosas más de adultos que de niños. Incluso desde los once años ven terror para adultos. Por eso yo siempre intento no subestimar a los niños. Y creo que ese es uno de los secretos del éxito de nuestra empresa de animación. Por eso nuestros contenidos conectan tan bien con ellos”. Julián Gómez en los Premios Quirino

Un look inspirado en Tim Burton Algunos clásicos del terror y misterio tienen anfitriones que presentan sus historias, como El Guardián de la Cripta o el propio Hitchcock. Y Hay algo detrás de ti no es una excepción. “Nuestra narradora es una gata negra llamada Morgana –nos explica Julián-. Mi esposa, Katherine Durán, tuvo una gata negra llamada Morgana y es un homenaje a esa gatita. Además, la gata negra es un icono universal de la mala suerte y el misterio. Así que decidimos que nuestra Morgana tuviera una personalidad muy traviesa, muy enigmática”. La casa donde vive la gata que narra las historias es otra de las protagonistas. “Si -nos comenta el director-. Tiene un diseño muy particular porque queríamos que fuera un espacio mágico, lleno de curvas, de profundidad, de cosas no clásicas, sino cosas distintas. Nos inspiró mucho la estética de las películas de Tim Burton. De sus curvas, que no todo sea rígido y anclado a la realidad, sino que fuera un espacio lleno de imaginación y de cosas distintas a lo que vemos en la realidad”. “Para la atmósfera –continúa Julián-, también queríamos algo muy diferente a lo que se puede ver en televisión o en internet. Que tuviera una personalidad muy propia en el diseño. Hay también entra Tim Burton, pero también quisimos que tuviera nuestra propia entidad. Y ahí hicimos nuestro propio desarrollo con Vanessa Tremain, que es la directora de arte. Ella es una artista plástica con un estilo muy particular que incorporamos a la serie. Por eso el resultado también es muy nuestro”.