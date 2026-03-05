Animación: 'Decorado' y 'Olivia y el terremoto invisible' nominadas a los Premios Quirino que se entregarán en abril

Las películas españolas Decorado, de Alberto Vázquez, reciente ganadora del Premio Goya, y Olivia y el terremoto invisible, un drama en stop-motion dirigido por Irene Iborra están nominadas a mejor película en la novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife.

Ambas películas están participadas por RTVE.es y competirán con la brasileña Coração das Trevas, ópera prima de Rogério Nunes ambientada en un Río de Janeiro futurista, y la mexicana Soy Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz.

En el apartado de Mejor Serie, destacan títulos con gran trayectoria internacional como la española Pocoyó, que compite con su sexta temporada, y la brasileña Tainá e os Guardiões da Amazônia, que busca repetir el éxito obtenido en la edición de 2020. La selección se completa con propuestas innovadoras como la colombiana Hay algo detrás de ti y la comedia para adultos mexicana Mujeres con hombreras.

En el apartado de Mejor Cortometraje, la animación portuguesa destaca con los títulos Porque Hoje é Sábado, de Alice Eça Guimarães, y Cão Sozinho, dirigido por Marta Reis Andrade. La lista de nominados incluye al español El Fantasma de la Quinta de James A. Castillo, un cortometraje de terror que evoca el aislamiento y los demonios interiores de Goya en sus últimos años; y el argentino Luz Diabla, thriller psicológico codirigido entre Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza que se adentra en una pampa argentina atravesada de inquietantes fuerzas sobrenaturales.

España y Portugal encabezan las candidaturas Un total de 27 obras procedentes de siete países competirán por el máximo galardón. España y Portugal lideran la lista de candidaturas, con 11 y 7 obras respectivamente, mientras que en el continente americano, Argentina con 6 títulos y Brasil con 4 encabezan la representación, seguidos por Colombia, México y Chile. El anuncio de los nominados tuvo lugar este miércoles en el Instituto Cervantes de São Paulo, en Brasil, un gesto que reafirma la vocación internacional de esta plataforma que busca integrar la industria de los 23 países de la región iberoamericana, han informado la organización y el Cabildo de Tenerife . Las obras finalistas han sido seleccionadas entre un total de 265 postulaciones y aspiran a premios en siete categorías principales (Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip), así como en tres categorías técnicas (Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y música original).