'Misión hostil': todo sobre el thriller bélico protagonizado por Russell Crowe y Liam Hemsworth

No todas las películas de guerra hablan de grandes batallas. Algunas prefieren poner el foco en cómo un error puede cambiarlo todo. Ese es el punto de partida de Misión hostil, un thriller de acción protagonizado por Liam Hemsworth y Russell Crowe que es una frenética carrera a contrarreloj por la supervivencia.

Dirigida por William Eubank, la película arranca con una operación especial que sale mal y a partir de ahí comienza una misión desesperada marcada por las malas decisiones y con mucha tensión que lleva a los protagonistas al límite. Una historia que, además de la acción, busca mostrar cómo ha cambiado la forma de librar una guerra.

Una misión que cambia por segundos La historia arranca con una operación secreta en el sur de Filipinas. Todo parece estar bajo control hasta que el equipo es emboscado en territorio enemigo. En medio del caos, el sargento JJ "Playboy" Kinney, interpretado por Liam Hemsworth, queda aislado y sin apenas recursos para escapar. Su única esperanza está en el capitán Eddie "Reaper" Grimm, al que da vida Russell Crowe. Desde una base militar, el experimentado piloto de drones se convierte en sus ojos desde el cielo y en la única persona capaz de guiar cada uno de sus movimientos durante una peligrosa misión de rescate que se prolonga durante casi 48 horas. Russell Crowe interpreta al capitán Eddie "Reaper" Grimm en 'Misión Hostil't Aunque la película apuesta por el espectáculo propio del cine de acción, gran parte de la tensión nace precisamente de esa relación a distancia entre ambos protagonistas. Nunca comparten el mismo campo de batalla, pero dependen el uno del otro para mantenerse con vida.

Inspirada en el trabajo de militares reales Uno de los aspectos más llamativos de Misión hostil es el esfuerzo por reflejar con fidelidad cómo funcionan este tipo de operaciones militares. Antes del rodaje, los guionistas William Eubank y David Frigerio convivieron durante dos semanas con auténticos JTAC (Joint Terminal Attack Controller), los especialistas encargados de coordinar los ataques aéreos desde tierra. Aquella experiencia les permitió conocer de primera mano la forma de trabajar de estos equipos, la terminología utilizada y la coordinación constante entre los soldados desplegados sobre el terreno y los pilotos que les prestan apoyo desde el aire. Ese trabajo de documentación se refleja en el desarrollo de la película, que ha sido especialmente valorada por el realismo de sus maniobras y procedimientos militares. Además, el personaje de JJ Kinney está parcialmente inspirado en Jason Kinney, un instructor JTAC que colaboró con los responsables de la película para aportar autenticidad al personaje interpretado por Liam Hemsworth. Liam Hemsworth interpreta a JJ Kinney en 'Misión Hostil'

Un reparto con mucha experiencia en el cine de acción Misión hostil tiene un reparto acostumbrado a las películas de acción. Liam Hemsworth saltó a la fama con la saga Los juegos del hambre y también ha participado en títulos como Los mercenarios o Independence Day: Contraataque. Por su parte, Russell Crowe, ganador del Oscar por Gladiator, ha protagonizado películas de acción como Robin Hood y Salvaje, además de una extensa trayectoria en Hollywood. Junto a ellos aparecen otros rostros tan conocidos como Luke Hemsworth, hermano mayor de Liam, Milo Ventimiglia, recordado por series como This Is Us, y Ricky Whittle, que completa el grupo de operaciones especiales. Curiosamente, la presencia de los hermanos Hemsworth surgió por caminos distintos durante el proceso de casting y ambos terminaron coincidiendo en una producción en la que apenas comparten escenas. Milo Ventimiglia y Liam Hemsworth en 'Misión Hostil'