La 1 (12,2%) lidera el domingo y 'Barrio Esperanza' triunfa en su estreno con un 15,3% y más de 1,6 millones de espectadores

El estreno de la nueva serie ‘Barrio Esperanza en La 1 lideró con un 15,3% de cuota y 1.611.000 espectadores de media. La ficción protagonizada por Mariona Terés reunió a más de 4,7 millones de personas (4.749.000) en algún momento de su emisión y fue lo más visto del domingo en televisión. La 1 lideró el día con un 12,2% de cuota.

La 1 cerró ayer una semana de liderazgo global, con una media del 12,9% entre el 13 y el 19 de abril, que se eleva al 15,7% durante el fin de semana, 5.6 puntos más que la segunda opción.

Gran estreno de ficción’ 'Barrio Esperanza' es el estreno de una serie semanal en La 1 con mayor audiencia desde hace seis años (‘Diarios de cuarentena’ en 2020, con 1.697.000 espectadores). Lideró en todos los targets entre 4 y 74 años: niños de 4 a 12 años (12%), jóvenes de 13 a 24 (15,4%), adultos de 25 a 44 (15%), adultos de 45 a 64 (16,9%) y de 65 a 74 años (15,7%). El próximo miércoles, después de ‘La Revuelta’, llega un nuevo capítulo de la serie producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas. ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.