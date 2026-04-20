La 1 (12,2%) lidera el domingo y 'Barrio Esperanza' triunfa en su estreno con un 15,3% y más de 1,6 millones de espectadores
- Más de 4,7 millones de personas vieron el algún momento la nueva serie de La 1, que lideró en todos los públicos de 4 a 74 años
- Es el estreno de una serie semanal en La 1 con mayor audiencia desde hace seis años
- Nuevo capítulo, este miércoles en La 1 después de ‘La Revuelta’
El estreno de la nueva serie ‘Barrio Esperanza en La 1 lideró con un 15,3% de cuota y 1.611.000 espectadores de media. La ficción protagonizada por Mariona Terés reunió a más de 4,7 millones de personas (4.749.000) en algún momento de su emisión y fue lo más visto del domingo en televisión. La 1 lideró el día con un 12,2% de cuota.
La 1 cerró ayer una semana de liderazgo global, con una media del 12,9% entre el 13 y el 19 de abril, que se eleva al 15,7% durante el fin de semana, 5.6 puntos más que la segunda opción.
Gran estreno de ficción’
'Barrio Esperanza' es el estreno de una serie semanal en La 1 con mayor audiencia desde hace seis años (‘Diarios de cuarentena’ en 2020, con 1.697.000 espectadores). Lideró en todos los targets entre 4 y 74 años: niños de 4 a 12 años (12%), jóvenes de 13 a 24 (15,4%), adultos de 25 a 44 (15%), adultos de 45 a 64 (16,9%) y de 65 a 74 años (15,7%).
El próximo miércoles, después de ‘La Revuelta’, llega un nuevo capítulo de la serie producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas. ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.
La 1 lidera el domingo
La 1 lideró el domingo con un 12,2% de cuota y se impuso en las franjas de madrugada (10,8%), mañana (11,1%), tarde (10,5%) y prime time (14,4%)
Por la mañana, la información de Fin de Semana 24 horas lideró con un 18,4% de cuota y 1.740.000 contactos en La 1 y Canal 24 horas. El Telediario 2 lideró con un 15,2% y 1.679.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas. Alcanzó más de 3,7 millones de espectadores únicos. Por su parte el TD1 logró 1.392.000 espectadores, 16,3% y 2,7 millones de contactos.
Por la tarde, la película ‘El presidente y Miss Wade’ lideró con un 10,3% de cuota, 849.000 espectadores de media y más de 2,7 millones de contactos. A continuación, el magacín ‘Aquí la tierra’ también fue líder con un 10,8% de cuota y 932.000 espectadores de media. Logró más de 2,6 millones de contactos.
‘DCorazón’ subió al 10,7%% de cuota este domingo, con 603.000 espectadores de media. El programa de crónica social de La 1 logra más de 2,5 millones de espectadores únicos
El concurso ‘Saber y Ganar: Fin De Semana’ fue lo más visto de La 2 con sus mejores registros de la temporada: 473.000 espectadores de media y 882.000 contactos, con un 5,3% de cuota.