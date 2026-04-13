Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias al secretario general de Facua

Una jueza de Sevilla ha procesado a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, al ver indicios claros de que el "afán" del agitador ultra fue "vejar, ofender y vilipendiar" con "el conjunto de mensajes y vídeos" objeto de la investigación.

“🔴 Una jueza proceso a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores FACUA



▪️La magistrada ve indicios claros de que el afán de Quiles fue vejar y vilipendiar a Sánchez



🎙️@sandraredondog1 pic.twitter.com/yv6dST1tx7“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 13, 2026

Durante la instrucción, la jueza María José Moreno Díaz analizó 16 tuits, 25 mensajes de Telegram y un programa que el querellado protagonizó junto a Bertrand Ndongo en el canal de YouTube de Edatv, motivo por el que el canal de Javier Negre ha sido declarado por la magistrada responsable civil subsidiario.

En un auto, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado. Por ello, la magistrada da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa.

Ve "claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" Según se recoge en el auto, con fecha de 3 de abril de 2026, la juez explica que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que Quiles publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, "resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" al representante de Facua. "Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión", indica el auto, que explica que esta no otorga el derecho a la ofensa. "Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados", añade la resolución judicial. La jueza cree que el conjunto de mensajes y videos es "intolerable al deber ético y profesional del periodismo" y que está "desamparado" por el derecho a la libertad de expresión, de ahí que crea que los hechos revisten indiciariamente caracteres de injurias y calumnias delictivas.