Descubierto un segundo altar con forma de piel de toro en la octava campaña de excavación en El Turuñuelo de Guareña

Las excavaciones en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz), se han reanudado con la octava campaña. 17 trabajadores volvieron sobre el terreno en los últimos días de abril con unos trabajos que se prolongarán hasta finales del mes de mayo. Se trata del equipo más numeroso con el que ha contado el proyecto desde que se comenzó a excavar el túmulo en 2015.

Precisamente, los trabajos han comenzado en la zona donde arrancó la excavación hace más de una década, señala Esther Rodríguez, codirectora del proyecto, que apunta que se han centrado “en la zona más alta del túmulo”, justo en torno a la habitación 100, la primera que descubrieron y donde han abierto “dos sectores, uno al norte y otro al sur” de esa dependencia.

Un segundo altar con forma de piel de toro Hasta el momento el hallazgo más significativo ha sido un nuevo altar con forma de piel de toro, característico de la cultura tartésica, y el segundo documentado ya en el monumento. Está situado justo en un pasillo anexo al lado sur de la habitación 100, donde se localiza el primer altar de este tipo descubierto en El Turuñuelo. Álvaro López trabaja por primera vez como arqueólogo en el yacimiento y ha tenido la fortuna de participar de ese descubrimiento. “Nos apareció una mancha y al delimitarla bien nos dimos cuenta de que tenía esa forma de piel de toro”, además de restos de cenizas de los animales sacrificados sobre él. Es un elemento que “aparece en otros yacimientos como el de Cancho Roano”, en Zalamea de la Serena (Badajoz). ““Nos apareció una mancha y al delimitarla bien nos dimos cuenta de que tenía esa forma de piel de toro”“ El trabajo en un yacimiento como el de El Turuñuelo, de referencia nacional e internacional se convierte en un gran atractivo para jóvenes especialistas como Álvaro que destaca que “es un hito dentro de cualquier carrera profesional”. Además del altar, se siguen despejando habitaciones y distintas dependencias en las que están apareciendo los materiales habituales como objetos de hierro, huesos de animales, marfiles y cerámicas, entre otros.