El Rayo deslumbra a Europa, récord de afiliados a la Seguridad Social y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional de los Arganes, unos árboles ancestrales y polifacéticos muy comunes en la región subsahariana de Marruecos. El argán es un símbolo de resistencia porque sobrevive a la escasez de agua, a la erosión y a los suelos sin nutrientes. También es el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica y grave que afecta al sistema inmunitario. Los católicos celebran a San Juan de Ávila, patrono del clero español, y a San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos y patrono de los enfermos de sida. Hay santos para todo.

El 10 de mayo ha sido un día en el que han pasado muchas cosas a lo largo de la Historia. Por ejemplo, en 1960 el submarino atómico Tritón, de la armada de Estados Unidos, completaba la primera vuelta al globo en inmersión. Pero es que en el año 1508, Miguel Ángel comenzaba a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en Roma otro 10 de mayo. En esta misma fecha, pero de 1869 se terminaba la primera línea de ferrocarril que atraviesa Estados Unidos de costa a costa.Y también un día como hoy, pero de 1824, se abría al público la Galería Nacional de Londres, en el Reino Unido. ¿Qué pasará hoy?

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 169.693 Son jóvenes en paro y es el mínimo histórico. Nunca antes habíamos tenido en España menos paro juvenil. 169.693 menores de 25 años son los que están actualmente en búsqueda de empleo. La vez que menos. Pero es que, además, España ha superado por primera vez los 22 millones de afiliados y ha registrado una cifra de paro en abril que baja de los 2,4 millones de personas. Nuestra compañera Sofía Soler ha explicado que “el mercado laboral coge ímpetu con la primavera” y te recomiendo que la leas pinchando en el enlace.

El Rayo deslumbra Europa El jueves por la noche el Rayo Vallecano alegraba la vida de sus hinchas y de todos los aficionados del planeta fútbol. El equipo "del barrio" celebraba sus 102 años de historia metiéndose por primera vez en una final europea. Y lo hacía venciendo en Estrasburgo (Francia) por 0-1 a un equipo que no había cedido ninguna victoria en su estadio durante toda la Conference League. El gol fue del delantero brasileño Alemao y el portero argentino, Batalla, paró un penalti en el 92. Los de la franja estarán en la final de Leipzig (Alemania) donde se enfrentarán al Crystal Palace inglés. El Rayo Vallecano hace historia y alcanza su primera final europea tras ganar en Estrasburgo JAVIER BASTIDA

EE.UU. y El Vaticano rebajan la tensión El viernes se cumplía un año de la elección de León XIV, el papa discreto, titula Dani Herrero su repaso a los primeros 365 días de pontificado del agustino estadounidense de corazón peruano. Un día antes, el secretario de Estado de Donald Trump visitaba al jefe del Estado Vaticano para estrechar relaciones en plena crisis. Nuestra compañera de Internacional Marta Rey Maté nos contaba cómo Marco Rubio y León XIV se han comprometido a estrechar relaciones. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguraba que el encuentro había servido para subrayar el compromiso de ambos con "promover la paz y la dignidad humana". Marco Rubio y León XIV se comprometen a estrechar relaciones en plena crisis entre el pontífice y Trump Marta Rey Maté

Borja Sémper supera un cáncer El político Borja Sémper protagonizaba una de las mejores noticias de la semana al comunicar que había superado el cáncer que le obligó a retirarse de la vida pública. El portavoz del PP también contó que se reincorpora a la política, aunque no dejó pasar la oportunidad para criticar el "ruido", el "circo" y el "barro" que rodean este ámbito de la sociedad que debería de estar al servicio de los ciudadanos para mejorar sus vidas. Sémper regresa a la política tras superar un cáncer: "He tenido la tentación de retirarme, pero no era una opción" I. P. Chávarri

Un gesto de amor en RTVE Y del cáncer de una figura pública a la leucemia del bebé de nuestra compañera Clara y el gesto de amor protagonizado por los compañeros de la redacción de Informativos Madrid en TVE. El hijo de Clara, que acaba de cumplir tres meses, necesita un trasplante de médula ósea para vivir. Tiene que ser compatible y para eso hacen falta que se registren muchos donantes. Actualmente, en España, hay 520.000 apuntados en el sistema. No dejes de ver el vídeo que acompaña esta pieza. Un gesto de amor en RTVE: el bebé de nuestra compañera Clara necesita un trasplante de médula para vivir Santiago Riesco Pérez

Líderes en banderas azules El martes saltaba la buena noticia. España vuelve a ser el primer país del mundo en número de banderas azules. Sí, estamos hablando del distintivo que premia las playas por su calidad del agua, seguridad, gestión ambiental, servicios y accesibilidad. En este 2026 tenemos nada menos que 677 playas galardonadas. Lo que vienen a ser 35 más que el año anterior. Es el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987. Y otro dato para poner en contexto este notición: el 15% de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en España. Ole, ole y ole. España mantiene el liderazgo con 677 playas con bandera azul, 35 más que en 2025 Rtve.es / Agencias

Solidaridad para salvar la librería más antigua En este rincón virtual ya sabéis que tenemos debilidad por las periferias y la cultura. Pues bien, esta semana hemos conocido la historia de solidaridad que está movilizando a todo un país para salvar la librería más antigua de España. Está en Burgos y abrió en 1850. Resulta que la sexta generación de libreros se enfrenta a un concurso de acreedores. Los gestos que se cuentan en el artículo te van a conmover. La salvación de la librería más antigua de España tiene precio: 60.000 euros RTVE.es/Agencias

Portero de fútbol con 70 años Y de Burgos a Colunga, una localidad a los pies del Picu Pienzu, en la Sierra del Sueve, en la costa cantábrica. El protagonista de la buena noticia es Ángel Mateos, un exminero de 70 años que ha vuelto a disputar un partido de fútbol oficial al ocupar durante 20 minutos la portería del Colunga en el encuentro que ha disputado el domingo pasado ante el Praviano, correspondiente al Grupo II de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. El vídeo es todo un canto a la vida. Y aunque encajó un gol, Ángel mantiene un estado de forma envidiable. 03.52 min Transcripción completa Don Ángel Mateos, ¿Cómo estamos? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Vamos a ver, usted fue minero, tiene 70 años, 70 años porque lo dice su DNI, pero vamos, podría, por el aspecto que tiene físicamente perfectamente, 50 o 40 años. Y el otro día volvió a jugar de portero con el Colunga, con el club de sus amores, de su corazón, club asturiano, y menudos paradones metió Bueno, yo creo que no fue para tanto, hombre. Dice, jugué 30 minutos y la verdad es que me encontré muy bien, y tuve dos intervenciones buenas, recibí un gol, pero bueno, lo importante fue lo que pasó, que el homenaje que me hizo el fútbol asturiano a través de Columna. Eso es lo que realmente queda ahí en.. de volver a enfuntarse los guantes? ¿Fue iniciativa del club? ¿Cómo surgió todo? Sí, surgió porque a principios de temporada Santi García Barredo y Thompson, que fueron los jugadores del Oviedo.. ...me lo propusieron al principio de temporada... ...y yo les comenté, bueno, si la cosa va bien... ...el equipo está salvado.. y no hay ningún problema pues vamos mirando y lo hacemos y al final de temporada faltaba bueno faltaba una jornada más, pero esta ya era la jornada penúltima, el Colunga y el Praviano que se jugó en la tarde de ayer, no tenían ningún problema ni de ascenso ni de descenso, entonces se pudo hacer Pero bueno, usted se lo tomó de forma muy competitiva, ¿eh? No te escuché, tío No digo que usted se tomó el partido, a pesar de no jugarse nada, el praviano ganó por dos goles a cero y sí que se jugaba ahí muchas cosas, pero usted se lo tomó como si fuera el partido del ascenso, vamos. Sí, sí, bueno, yo el fútbol lo tomo muy en serio, yo sigo jugando todavía, aunque no es a nivel federativo, porque yo dejé el fútbol con 42 a nivel federativo, pero sigo jugando por aquí se mantiene muy en forma, pero ¿cuál es el secreto? por Asturias, con la liga de veteranos, en el turón y bueno y más o menos me mantengo bastante bien en forma, y por eso yo lo tomo en serio, como todas las cosas. En el ¿Qué desayuna? ¿Qué come? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es el día a día de don Ángel Mateos? No, no, yo soy una persona normal y corriente, yo como de todo, no ando comiendo para adelgazar, para uno y para otro. Yo mantengo normal y corriente, como una persona normal y corriente. Lo que pasa es que hago mucho deporte, eso sí, hago bicicleta, juego al tenis, llevo jugando al fútbol. A ver, tú date cuenta que yo traje la mina y con 42 años me prejubilaron dieta la Entonces habría que hacer algo, hay que moverse, hacer deporte. Y, bueno, así salió todo. En esa fabada no falta, ¿no? Eso en su lugar a dudas. Mira, prueba de algo que todavía la he comido hoy, ¿eh? Madre mía. Oiga, tengo aquí a Xavi y a María que quieren hacer alguna pregunta porque están encantados con su historia personal, con su ejemplo. Yo estoy flipando con las imágenes que estamos viendo en pantalla ahora. Es que está en forma Con 70 años, unos reflejos felinos y una estatura no muy alta ¿Cuánto mides? No, mido unos 71, por ahí. Soy de la antigua.. Santa, es decir, de los porteros pequeños, como Ablanedo, Esteban, que por cierto son asturianos, y tengo bastante trato con ellos, ¿no? Era la época aquella que.. podíamos medir unos 70, hoy día es muy difícil, hoy día si no mides los 85 para arriba no puedes jugar, pienso, de tercer o segunda vez para arriba, ya no puedes jugar con la estructura mía Don Ángel, una última. ¿Se anima a otro partido o no? Sí, sí, estoy preparado. Yo tengo, mira, el domingo tengo una final con los veteranos del Turón, Turón-Narcea en Luanco, así que el domingo te he preparado para la final ya. Pues venga, ojalá, enhorabuena, todo un ejemplo de vida sana, vida saludable y orgullo por su club, el Colunga. Gracias, don Ángel, y enhorabuena, de verdad. Un abrazo muy fuerte Vale, muchas gracias a vosotros. Ángel Mateos se pone de nuevo los guantes con 70 años: "Me mantengo bastante bien de forma"

Pioneras, hay que verla Y más fútbol. Hemos empezado con la gesta europea del equipo obrero de Vallecas, te hemos traído la historia de un portero asturiano de 70 años y ahora aprovechamos para contarte que RTVE ha estrenado el tráiler de Pioneras: Solo querían jugar. RTVE.es estrena el tráiler de 'Pioneras: Solo querían jugar', la historia del primer equipo de fútbol femenino RTVE.es La película cuenta la historia del primer partido oficial de fútbol femenino jugado en Villaverde ―un barrio desfavorecido al sur de la capital― a principios de los años setenta. Hay que verla.

Buenas noticias para escuchar De lunes a viernes, a las 06:25 de la mañana puedes escuchar "La buena noticia del día" en el programa de Juan Ramón Lucas, Las Mañanas de RNE. Es un minuto de radio para empezar el día con energías renovadas y un poco más de fe en el ser humano. Estas son las que han contado esta semana. Te las resumimos y te dejamos el audio para que las escuches. El rescate de la ballena Timy La ballena jorobada Timy ya nada en libertad en el Mar del Norte tras una compleja operación de rescate. El animal, de 12 toneladas, fue transportado en una gabarra remolcada hasta aguas profundas. Una iniciativa privada de 1,5 millones de euros permitió salvarla tras varios intentos fallidos en Wismar. 01.17 min Liberan a la ballena Timy tras permanecer un mes varada en la costa alemana del Báltico Deporte contra el envejecimiento cerebral Un estudio del Journal of Sport and Health Science revela que 150 minutos de ejercicio aeróbico semanal transforman la química cerebral. La investigación con 130 adultos demostró que el movimiento moderado reduce el cortisol, evitando que el estrés crónico reduzca regiones vinculadas a la memoria y protegiendo la estructura física. 01.28 min El ejercicio aeróbico semanal reduce el estrés y frena el envejecimiento neuronal Gato en centro residencial El gato "Ag" ha hecho historia en Barcelona al entrar en un centro residencial público para personas sin hogar. Gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y entidades veterinarias, se ha superado la barrera que obligaba a los usuarios a elegir entre un techo o abandonar a sus mascotas. 01.11 min Un gato se convierte en la primera mascota en acceder a un centro para personas sin hogar Nacimiento de linces en Cabañeros Hito histórico para la biodiversidad en Castilla-La Mancha: han nacido dos crías de lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros. Los padres, Ubita y Udos, proceden de centros de recuperación. Este acontecimiento supone un paso crucial para la conservación de una de las especies más amenazadas del planeta. 00.45 min El Parque Nacional de Cabañeros registra el primer nacimiento de lince ibérico Cría de lagartija de las Pitiusas El proyecto de cría de la lagartija de las Pitiusas en el Zoo de Barcelona cierra su primer año con 32 nacimientos, superando las expectativas. Esta especie endémica de Ibiza y Formentera, amenazada por serpientes invasoras, es vital para el ecosistema local como polinizadora y dispersora de semillas. 01.21 min El Zoo de Barcelona logra criar 32 ejemplares de la lagartija de las Pitiusas