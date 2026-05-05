España mantiene el liderazgo mundial en banderas azules con 794 distintivos, 44 más que en 2025

En 2026, España vuelve a ser el primer país del mundo en número de banderas azules, el distintivo que premia las playas por su calidad del agua, seguridad, gestión ambiental y servicios y accesibilidad. Cuenta con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Obtener una Bandera Azul es un reconocimiento internacional que otorga cada año la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), a propuesta en España de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Del total de distintivos en España, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas.

Con estas cifras, España concentra aproximadamente el 15% de todas las banderas azules del mundo. Un total de 14 playas reciben este reconocimiento por primera vez en 2026.

El programa cumple 40 ediciones consecutivas y está presente en 51 países de los cinco continentes, con más de 5.000 espacios galardonados.

Entre las playas que mantienen el distintivo de forma ininterrumpida desde que comenzó el programa se encuentran siete playas y dos puertos deportivos en España, como El Carregador (Alcalà de Xivert), Sant Joan (Alicante), La Fossa (Calpe) o el Club Náutico de Altea.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana lidera con 151 banderas, seguida de Andalucía (143), Galicia (118) y Cataluña (101). También destacan Canarias (52), Baleares y Murcia (33 cada una), Asturias (16), Cantabria (11) y Extremadura (8).

Entre los municipios, destaca Sanxenxo (Pontevedra), con 21 banderas azules, seguido de Vigo, Águilas o Cartagena.

El motivo más habitual por el que las playas no obtienen la bandera azul es no alcanzar la calidad excelente del agua de baño. El segundo es el incumplimiento de la Ley de Costas, ya sea por exceso de ocupación o presencia de instalaciones no autorizadas.

El informe destaca la consolidación de España como referente mundial en número de banderas azules y el incremento sostenido de playas reconocidas dentro de un programa que valora la calidad ambiental y la gestión sostenible del litoral.