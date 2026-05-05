España recibe a 17,5 millones de turistas internacionales entre enero y marzo que gastaron 25.000 millones de euros
- España acogió a 6,8 millones de viajeros en marzo de 2026, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025
- Los británicos son los que más nos visitan y Canarias, el destino preferido
España mantiene su atractivo fuera de nuestras fronteras. Entre enero y marzo, nos visitaron 17,5 millones de extranjeros que dejaron tras de sí 25.017 millones de euros, un 6,3% más en comparación con el mismo periodo de 2025.
Estos datos del Instituto Nacional de Estadística constatan que, solo en marzo de 2026, España recibió a 6,8 millones de foráneos, lo que supone un aumento del 3,3% si se compara con ese mes de 2025. También gastaron más, 9.606 millones de euros, un 5,4%.
Los británicos, quienes más nos visitan
Por países, Gran Bretaña lidera el número de turistas que nos escogen para pasar su tiempo libre: más de 1,2 millones este marzo, un 2,1% más si se compara con ese periodo de 2025.
Le sigue Alemania, con 924.088 visitas, lo que supone un 2,9 más respecto a marzo del año pasasdo. Francia cierre este podio con más 798.000 viajeros, un 4,4% más internanual.
Canarias, primera opción
Más de un millón y medio de extranjeros, un 22,9% del total, han pasado por el archipiélago de Canarias este marzo. A continuación, aparece Cataluña con casi 1,3 millones de visitas, pero que baja un 5,4% respecto a marzo de 2025. Cierre el grupo de cabeza Andalucía, con casi 1,2 millones, un 10,8% más internanual.
Estas comunidades lideran también el acumulado entre enero y marzo de 2026: Canarias -4,5 millones, un 2,8% más-, Cataluña -3,5 millones y una bajada del 2,6%- y Andalucía -2,7 millones y un 5,9% más-.
Se reservaron más hoteles y apartamentos
Hoteles y apartamentos destacaron como las opciones elegidas para la estancia en nuestro país. Estos alojamientos de mercado acogieron a casi 5,8 millones de visitantes y, de estos, más de 4,2, se decantaron por un hotel en marzo de 2026, un 9,1% más. Alrededor de 970.000 extranjeros eligieron un apartamento, un 1,6% menos.
Estancias de entre 4 y 7 noches
La permanencia de casi 3,4 millones de estos visitantes fue de cuatro a siete noches, lo que supuso un aumento anual del 4,1%. También creció el número de extranjeros que no pernoctaron -un 2,2%- y un 5,5% pasó más de 15 noches en nuestro país.
Además, más de 5,3 millones de visitantes viajaron por libre, un 3,9% más. Casi 1,5 millones optaron por un paquete organizado.