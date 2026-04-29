La guerra de Irán dispara las reservas de turistas extranjeros para el puente de mayo en las playas españolas

El sector turístico español se consolida como un “valor seguro” frente a la incertidumbre e inestabilidad desatada por la guerra en Oriente Medio. Los datos de reservas en hoteles para el puente de mayo apuntan a una subida del 50% en el caso de los visitantes extranjeros, según datos facilitados por Destinia, mientras que en el supuesto de los turistas nacionales la cifra baja un 6% respecto al año pasado.

“Los españoles vamos a movernos menos porque tenemos la Semana Santa muy reciente y los extranjeros siguen eligiendo nuestro país como destino seguro mientras dura la guerra de Oriente”, apuntan desde el portal, uno de los de referencia del sector. Las cifras totales constatan un incremento de reservas del 7% respecto a 2025, cuando hubo un puente de cuatro días.

El precio medio por noche y por persona se sitúa en los 51 euros, una cifra muy similar a la registrada el año pasado, según los datos facilitados por Destinia. Si bien el importe sube de forma considerable en los principales destinos nacionales.

Barcelona encabeza el listado, con una tarifa media de 320 euros por noche, según cifras de Booking difundidas por Europa Press. La siguiente en el ranking es Madrid, con 290 euros, Sevilla y San Sebastián, con 280 euros, y Valencia, con 265.