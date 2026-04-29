La guerra de Irán dispara las reservas de turistas extranjeros para el puente de mayo en las playas españolas
- Crecen un 50% las reservas de visitantes internacionales y caen un 6% las de los nacionales, según Destinia
- Valencia lidera el ranking de ocupación, con un 95% de sus camas reservadas, según Booking
El sector turístico español se consolida como un “valor seguro” frente a la incertidumbre e inestabilidad desatada por la guerra en Oriente Medio. Los datos de reservas en hoteles para el puente de mayo apuntan a una subida del 50% en el caso de los visitantes extranjeros, según datos facilitados por Destinia, mientras que en el supuesto de los turistas nacionales la cifra baja un 6% respecto al año pasado.
“Los españoles vamos a movernos menos porque tenemos la Semana Santa muy reciente y los extranjeros siguen eligiendo nuestro país como destino seguro mientras dura la guerra de Oriente”, apuntan desde el portal, uno de los de referencia del sector. Las cifras totales constatan un incremento de reservas del 7% respecto a 2025, cuando hubo un puente de cuatro días.
El precio medio por noche y por persona se sitúa en los 51 euros, una cifra muy similar a la registrada el año pasado, según los datos facilitados por Destinia. Si bien el importe sube de forma considerable en los principales destinos nacionales.
Barcelona encabeza el listado, con una tarifa media de 320 euros por noche, según cifras de Booking difundidas por Europa Press. La siguiente en el ranking es Madrid, con 290 euros, Sevilla y San Sebastián, con 280 euros, y Valencia, con 265.
Los destinos preferidos
Entre los destinos preferidos, tanto para los turistas extranjeros como los autóctonos, para pasar el puente de mayo destaca la costa mediterránea con Salou (Castellón), Playa de Palma (Mallorca), Benidorm (Alicante) y Barcelona, entre los más demandados. Mientras que Palma de Mallorca y el Arenal son fundamentalmente elegidos por los visitantes internacionales, según Destinia.
Los datos de ocupación de Booking, otro de los portales de referencia del sector, constatan que las principales ciudades de playa registran los mayores índices de ocupación. Así, Valencia se sitúa a día de hoy como la plaza con mayor porcentaje de reservas –el 95% de las camas de la ciudad ya están ocupadas-, seguida de San Sebastián (90%) y Sevilla (88%)
Tras estas, también están Madrid y Barcelona, con un 84 y un 82% de ocupación, respectivamente. Las cifras, según Booking, confirman una demanda sólida, con un volumen de reservas muy similar al registrado en 2025.
Y sobre el origen de los turistas extranjeros que visitarán el país este puente, aparecen Alemania, Reino Unido y Francia como los principales países emisores. “Es llamativo”, apuntan desde Destinia, “que los ingleses se sitúen tan altos en la lista porque ellos no tienen fiesta el 1 de mayo como alemanes y franceses. Su festivo es el 4 de mayo, por lo que parece que han alargado el viaje y estarán todo el puente”.