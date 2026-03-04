España arranca 2026 con un nuevo récord de turistas extranjeros en enero, aunque sube menos que otros años

España mantiene su atractivo como país seguro y con una oferta variada. Ha empezado el año con cifras récord en llegadas y gasto de turistas extranjeros. Recibió 5,13 millones de visitantes internacionales, un 1,2% más que en 2025, y gastaron 7.805 millones de euros, un 9,3% más, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se mantiene, así, la tendencia de los últimos dos años, con un crecimiento del gasto por encima de las llegadas, aunque se ralentiza el crecimiento.

Crecen las llegadas de británicos y portugueses, pero bajan las de franceses y alemanes.

El Reino Unido sigue como primer país emisor de turistas (con casi 900.000 y un aumento del 3,3%, respecto al mismo periodo de 2025). Pero de Alemania llegaron 527.327 turistas, un 2,0% menos, y de Francia 517.788, un 19,5% menos. El descenso de viajeros procedentes de estos dos países hace estragos en las cuentas finales y modera las subidas.

También descendieron las visitas de los belgas en un 7,8% y vinieron 136.962. mientras crecen las llegadas desde el resto del mundo, especialmente de Portugal, un 20,3%.

La mayoría estuvieron en España de cuatro a siete noches y vinieron por libre, más de 4,0 millones, mientras 1,1 millones llegó con un paquete paquete turístico contratado. Los viajes organizados suben por encima del 9,5%.

Canarias fue el primer destino elegido, con el 27,8% del total. Le siguieron Cataluña (19,7%), donde han bajado más del 6% las llegadas frente a enero de 2025, y Comunidad de Madrid (14,9%), donde llegaron casi un 9% más.