Exceltur prevé que la guerra en Oriente Medio traerá más turistas a España en verano pese al alza de precios

La guerra en Oriente Medio suma incertidumbre al sector turístico, pero este mantiene al alza sus previsiones de cara al verano. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) cree que el conflicto, en caso de ser corto, podría generar un doble efecto. Por un lado, que los viajeros elijan ir a España por el "efecto refugio", es decir, por su atractivo y seguridad, lo que elevaría el número total de turistas. Por otro, prevé que la subida de precios haga que las familias y hogares viajen menos.

Así lo indica Exceltur en las perspectivas turísticas de cara al verano publicadas este miércoles [ver PDF], donde ha puesto en relieve que el PIB turístico del primer trimestre ha crecido un 2,1% y las ventas de las empresas han subido un 4%. Todo ello, en un contexto de "cautela" de la demanda por la evolución de la guerra en Irán y la subida de los precios de energía y combustibles.

Con respecto a los próximos meses, Exceltur mantiene buenas previsiones, ya sea por la evolución tradicional del sector en estas fechas como los posibles efectos en caso de que el conflicto en Oriente Medio fuera "corto". Con todo, eleva una décima, hasta el 2,5%, el PIB turístico de 2026, por encima de su estimación de enero y de la prevista por el Banco de España.

Este escenario de crecimiento previsto por Exceltur se sostiene por el aumento de turistas nacionales e internacionales por el "efecto refugio" de España ante la guerra, aunque podría contraerse el consumo y los viajes por la subida de precios y la merma en la renta de los hogares.

Mayor dinamismo en mayo y en verano En todo caso, el informe de Exceltur señala que el mayor dinamismo turístico en España se produciría a partir del mes de mayo y "con especial intensidad" durante el verano, que es cuando se empezaría a trasladar parte de la demanda (principalmente vacacional, familiar y procedente de países europeos) que han realizado sus reservas en marzo y abril para entonces. "Estamos viendo reservas hacia España y reservas de españoles en España. Se va a producir en el segundo trimestre y sobre todo de cara al verano", ha asegurado el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, en una rueda de prensa para presentar el informe este miércoles. Por regiones, Castilla-La Mancha y Extremadura prevén un alza de más del 7% en sus ventas por el turismo de interior y de proximidad, mientras que la Comunidad Valenciana,la Región de Murcia y Baleares estiman crecimientos superiores al 6% por el "efecto refugio". Con todo, son meses para los que Exceltur espera un buen comportamiento de la demanda española, y estima que tenga un mayor dinamismo que la extranjera a lo largo de 2026.