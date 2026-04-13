Los hoteles superarán los 200 euros de media este verano ante el aumento de turistas, según una patronal hostelera

Los hoteles españoles encaran la temporada de primavera y verano de 2026 con previsiones al alza aunque moderadas con respecto al año anterior. La tarifa media se situará en torno a los 207 euros por noche, según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

En la presentación del informe Smart Observatory de la CEHAT y la consultora PwC este lunes, el presidente de la Confederación, Jorge Marichal, ha explicado que prevén en 2026 una evolución favorable impulsada por el incremento de la demanda turística y la mejora de la capacidad de gasto de los viajeros europeos. José Manuel Fernández Terán, socio de PWC, ha atribuido este incremento a un contexto de alta empleabilidad y estabilidad del euríbor.

En los primeros meses del año la rentabilidad hotelera continúa creciendo: entre enero y febrero, la tarifa media por habitación ocupada aumentó un 3%, impulsada más por los precios que por la ocupación.

Entre los factores que explican el buen comportamiento del turismo destaca el aumento de la conectividad aérea —España es el único destino mediterráneo donde crecen los enlaces— y un posible desvío de viajeros hacia el país desde otras zonas afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

No obstante, el sector advierte de riesgos que podrían afectar a la evolución del turismo, como una posible escasez de combustible si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz, lo que impactaría especialmente en los vuelos de largo radio.

En cuanto a los mercados emisores, se espera un crecimiento destacado de turistas procedentes de Reino Unido, Estados Unidos y Europa del Este, mientras que el mercado alemán muestra cierta moderación debido a ajustes en la capacidad aérea.

Pese a la incertidumbre internacional, los hoteleros confían en mantener la tendencia positiva durante el verano, consolidando a España como uno de los principales destinos turísticos a nivel global.

Los vuelos entre España y el resto del mundo aumentarán este verano La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha aprobado 224 programas de vuelo para la temporada de verano que ha comenzado el 29 de marzo. Esto supone un 11,5% más que en el mismo periodo del año 2025 de rutas entre los aeropuertos españoles y los del resto del mundo. Estas autorizaciones, correspondientes a la temporada de verano IATA S26, se realizan en respuesta a las solicitudes presentadas por las compañías aéreas. Implican una mayor actividad de las aerolíneas y refuerzan la conectividad del país en un contexto de recuperación y crecimiento del tráfico aéreo. La guerra en Irán y el incremento de vuelos de cara al verano ponen en riesgo el suministro de queroseno para la aviación

Más rutas y mayor conectividad internacional El aumento de programas de vuelo se traduce en una red más amplia de conexiones. En concreto, las operaciones aprobadas involucran a aerolíneas de 67 países y permitirán vuelos directos entre España y unos 80 países fuera de la Unión Europea. Si se incluyen acuerdos de código compartido entre compañías, la red se amplía a más de 130 países. Del total de programas autorizados, 133 son servicios operados directamente por las aerolíneas a terceros países de fuera de la Unión Europea y 91 corresponden a acuerdos de código compartido, es decir, alianzas entre aerolíneas para transportar conjuntamente a sus pasajeros. Los servicios entre aeropuertos de Estados miembros de la UE no requieren autorización previa. Este crecimiento consolida el papel de España como nodo de conexión internacional y apunta a un aumento del número total de vuelos comerciales, ya que estos programas no incluyen todas las operaciones previstas. Esta evolución adquiere especial importancia en el actual contexto internacional marcado por los conflictos bélicos y las restricciones en determinados espacios aéreos, especialmente en regiones de Oriente Medio y el Golfo Pérsico.

Reino Unido y Sudáfrica impulsan el aumento Por mercados, destaca el incremento de operaciones con Reino Unido, uno de los principales destinos del tráfico aéreo desde España, especialmente en temporada turística. El refuerzo de estas rutas responde a la alta demanda de viajeros británicos, clave para el sector turístico español. A ello se suma la apertura de nuevas rutas de larga distancia, como la conexión entre Madrid y Johannesburgo, que introduce Sudáfrica como nuevo destino directo. Este tipo de enlaces amplía la conectividad con una región con creciente interés estratégico tanto para el turismo como para los negocios, y refuerza el papel de España como puerta de entrada entre continentes.