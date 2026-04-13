Iberia suspende los vuelos directos a Cuba desde junio por la situación que atraviesa la isla

Iberia ha anunciado que suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba a partir de junio "debido a la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda". La compañía informa de que la venta de billetes se volverá a poner en marcha a partir de noviembre, mes en el que la aerolínea tiene previsto retomar la ruta, "siempre que las condiciones lo permitan".

Durante el mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba. En mayo, la compañía reducirá su programación a dos vuelos semanales, y a partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta.

No obstante, ha explicado que mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines.

También se mantendrán abiertas las oficinas de Iberia en La Habana para atender a los clientes. La aerolínea recuerda que desde el pasado 9 de febrero su operativa ya estaba afectada por las condiciones de la isla y la escasez de combustible en los aeropuertos cubanos y que desde entonces ha sido necesario realizar una escala técnica en Santo Domingo para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid.

Advierte que esta suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional. Iberia insiste en que mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá, según apunta, una cifra récord de 21,4 millones de plazas.