Melilla cierra la Semana Santa con un 80% de ocupación hotelera

La Asociación de Hoteles de Melilla está satisfecha con el nivel de ocupación de turistas de esta Semana Santa. Su presidente, Salvador Benguigui, cree que la cifra de reservas ha estado en torno al 80%, mayoritariamente, de viajeros de la Península que han venido a ver a sus familias. "Estamos bastante contentos", subraya. Estos viajeros llegaron entre el jueves y el viernes y han estado, sobre todo, hasta el sábado.

En cuanto al perfil del turista, el 80% suele ser nacional. "Ten en cuenta que es un saltito aprovechando el descanso laboral y por eso buscan un destino que sea cerquita y de corta estancia", explica Benguigui. En concreto, añade, suelen llegar en su mayoría "de aeropuertos que tienen conexión directa. Málaga, Granada o Madrid por la facilidad del vuelo directo".

En cuanto a los motivos por los que llegan esos viajeros, según indica el presidente de la Asociación de Hoteles, "solemos detectar que es gente que tiene familia aquí o que son nostálgicos que alguna vez estuvieron o vivieron en Melilla y que aprovechan para volver. Y hay otra gente que se está viendo cada vez más que viene atraída por la publicidad que se está haciendo de la ciudad, la multiculturalidad, el modernismo o el patrimonio", concluye.

La Semana Santa se ha cerrado en Melilla con muchos ciudadanos participando en la última procesión de la comunidad cristina, el Encuentro, que se celebró en la Plaza de España y que simbolizaba el momento en el que coinciden el Cristo Resucitado y la Virgen del Rocío.

Las altas temperaturas también han hecho que estos días de fiesta en la ciudad autónoma se haya visto mucha afluencia de personas en la playa y los primeros baños de la temporada.