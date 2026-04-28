Las compras de turistas mantienen a flote el comercio textil en España, un sector que mueve más de 11.000 millones de euros

La venta de ropa y complementos vivió "una recuperación moderada" en 2025. El sector textil facturó 11.107 millones de euros, un 0,61% más que en 2024. Esta leve mejoría se sostuvo gracias al turismo, ya que casi todo aquel visita nuestro país, un 87%, se lleva consigo alguna prenda o complemento, según el informe El Comercio Textil en Cifras presentado este martes por la patronal del sector.

"El sector sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo todavía insuficiente para recuperar todo lo perdido en las últimas décadas", ha señalado Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), "estamos en una fase de estabilización, pero no de expansión".

El sector, pendiente de la evolución de la guerra El gasto medio anual por hogar fue de 945 euros, unos 12 más que el año anterior. Una cantidad muy lejana a los 1.881 euros de 2006. "El consumidor sigue siendo prudente. El gasto en moda no es prioritario dentro de la cesta de la compra, donde apenas representa el 4,1%", ha precisado Zamácola. La incertidumbre generada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán impide señalar por dónde transcurrirán las previsiones para 2026. En enero, el sector creció un 0,4%; en febrero, se deslizó hasta un -2,5% y, en marzo, rebotó un 5,7%. Por el momento, acumula un aumento anual del 1,10%, aunque "seguimos en un entorno complicado, con un consumo contenido y mucha incertidumbre, agravada por factores internacionales como la guerra en Irán", han advertido desde Acotex. El informe El Comercio Textil en Cifras recoge en su 25ª edición una radiografía del sector en la que destaca que el empleo aumentó un 0,39% -alcanza los 168.214 trabajadores- aunque cerraron 242 establecimientos. Ahora mismo, en España, existen 43.452 tiendas de textil.

El comercio electrónico se consolida Este documento señala que cada vez optamos más por llenar el armario a golpe de clic en una pantalla. Así, el comercio electrónico se consolida como un pilar: representa ya el 16,9% del volumen de negocio. "El cliente es omnicanal y exige inmediatez. La integración de canales no es una opción, es una obligación", ha destacado Zamácola. Mobility city Mobility city - Las compras online - 05/01/26 Escuchar audio También preferimos la ropa de cadenas especializadas -suponen el 41,3% de la facturación-. En segundo lugar, optamos por hípers y supermercados -un 26,4%- y cierra el podio el canal factory/outlet -un 17,3%-. Este último grupo ha registrado el mayor crecimiento estructural en las décadas pasadas, según Acotex. Mientras, las tiendas multimarca retienen una cuota del 7%, muy lejos del 58% que llegaron a tener en la década de los 90.