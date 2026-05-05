En directo: el portavoz del PP Borja Sémper regresa a la primera línea de la política tras superar un cáncer

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, regresa a la primera línea de la política tras superar un cáncer. El político vasco participó este lunes en el Comité de Dirección de los populares y este martes protagoniza un desayuno informativo acompañado por el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Fue el propio Sémper quien anunció el pasado verano que le habían detectado un tumor cancerígeno. En una rueda de prensa en Génova precisó que la fase en la que se encontraba el tumor, "muy primigenia", permitía a los médicos tener "expectativas razonables" de curación y la semana pasada, en El Hormiguero, confirmó que estaba "libre" de cáncer.

"Es la segunda vez que acompaño a Sémper en su vuelta a la política y me hace más ilusión que la primera vez", ha destacado Feijóo, encargado de presentar al portavoz en el desayuno organizado este martes por Nueva Economía Fórum. "Su decencia es aún más necesaria ahora que hace tres años. Vuelve con una sonrisa, serenidad, criterio y capacidad de no perder nunca la humanidad", ha destacado el presidente del PP.

00.22 min Transcripción completa Y vamos con otros asuntos porque les contamos también que el portavoz del PP Borja Sémper, se ha incorporado hoy al trabajo tras superar un cáncer de páncreas. El Popular, que se encarga de la portavocía y la gestión de las propuestas culturales, abandonó la primera línea política hace casi 10 meses para centrarse en su tratamiento Sus compañeros han recibido, ya lo ven, entre aplausos y con fuertes abrazos Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP tras superar un cáncer

Feijóo ha rescatado las líneas que se había preparado para anunciar que Sémper repetía como portavoz en el Congreso que el PP celebró el pasado verano. No las llegó a leer entonces porque justo un día antes supo que al político vasco le habían diagnosticado un cáncer, pero hoy ha destacado que "el cambio que necesita España no es solo un cambio de Gobierno, también de tono, prioridades y formas. Será portavoz del PP y portavoz del cambio", ha ensalzado

Sémper, que ha comenzado su intervención agradeciendo a todas las personas que le han acompañado durante todo este tiempo, a sus compañeros de partido, a los medios de comunicación y a las industrias culturales, ha defendido que España necesita un cambio en las formas de hacer política. Dejar a un lado el "insulto", el "circo" o el "barro".

"Me he rebelado siempre ante esto", ha destacado Sémper, que ha confesado que en algún momento se planteó dejar de forma definitiva la política. "He tenido la tentación de retirada y volver a una posición cómoda y ver la política como un espectador. Pero decidí que abandonar no era una opción. No es una opción cuando se tiene la oportunidad de contribuir al cambio", ha defendido.

Sémper además ha desgranado las cuatro grandes prioridades en las que se va a volcar el PP: la vivienda, la inmigración, la prosperidad y el buen Gobierno. Y ha defendido los pactos que el partido ha cerrado con Vox en Extremadura y Aragón para garantizar la investidura de María Guardiola y Jorge Azcón.

A este respecto y sobre las líneas rojas de los populares ha señalado que los "limites" que debe establecer cualquier partido son aquellos que te impiden llegar a un lugar donde no quieras estar y ha añadido que tras leer los pactos no ha visto "ningún elemento que haga que el PP se salga de su marco".