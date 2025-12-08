Sémper termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento: "Poco a poco recupero ánimo y fuerzas"
- En un mensaje en redes, el dirigente del PP asegura que "de momento todo va bien"
- El pasado 14 de julio anunció que padecía un cáncer "en estado primigenio"
El vicesecretario de Cultura y de Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes el fin de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que padece y ha asegurado que "de momento todo va bien".
"Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", ha asegurado en un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía suya. En su mensaje, se ha mostrado agradecido por el "afecto" y los "ánimos" recibidos. "Imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", añade Sémper.
El que fuera portavoz nacional del PP redujo su actividad política a partir del pasado 14 de julio, cuando informó de que padecía un cáncer "en estado primigenio" que había sido detectado tras un chequeo médico rutinario. En ese momento, Sémper avanzó que todo su "esfuerzo" iba a estar encaminado a curarse, por lo que se dejaría ver "un poco menos".
Puso el foco en la prevención del cáncer
Además, aprovechó su circunstancia para hacer un llamamiento a "poner todo el esfuerzo" en la prevención del cáncer y a garantizar la igualdad de políticas sanitarias para que todos los españoles tengan la oportunidad de hacerse análisis y cribados previos "con urgencia y rapidez".
El político vasco, no obstante, no dio más detalles sobre la enfermedad con el fin de preservar su privacidad. Así, señaló que su "obligación" era informar de su situación médica, aunque le "incomode mucho" hacerlo.
Su anuncio llegó poco después de que fuera ratificado en sus cargos en el Congreso Nacional del PP, celebrado a principios de julio en Madrid. Sémper recibió entonces una oleada de apoyo de toda la esfera política e institucional. Tanto sus compañeros de partido como dirigentes de otras formaciones rivales enviaron mensajes de ánimo para el dirigente 'popular'.