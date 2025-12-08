Sémper termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento: "Poco a poco recupero ánimo y fuerzas"

El vicesecretario de Cultura y de Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes el fin de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que padece y ha asegurado que "de momento todo va bien".

"Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", ha asegurado en un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía suya. En su mensaje, se ha mostrado agradecido por el "afecto" y los "ánimos" recibidos. "Imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", añade Sémper.

El que fuera portavoz nacional del PP redujo su actividad política a partir del pasado 14 de julio, cuando informó de que padecía un cáncer "en estado primigenio" que había sido detectado tras un chequeo médico rutinario. En ese momento, Sémper avanzó que todo su "esfuerzo" iba a estar encaminado a curarse, por lo que se dejaría ver "un poco menos".