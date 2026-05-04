Borja Sémper se reincorpora al Comité de Dirección del PP tras diez meses de baja por un cáncer
- "Es sin duda una de las mejores noticias que podíamos dar hoy", celebran en el PP
- Bolaños y Rufián aplauden su vuelta a la primera línea de la política
El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha vuelto a participar este lunes en un Comité de Dirección del partido tras diez meses de baja por un cáncer. El político vasco ha sido recibido con aplausos por sus compañeros, entre ellos, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general, Miguel Tellado.
A lo largo de estos meses, Sémper ha participado en algún acto puntual, pero esta vez, como ha explicado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, la vuelta es definitiva y volverá a ser quien protagonice la rueda de prensa que la formación celebra todos los lunes en la sede central del partido.
"Hoy se ha incorporado el portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper", ha señalado Bendodo para añadir: "A veces los partidos damos buenas noticias y esta sin duda es una de las mejores noticias que podíamos dar hoy, la que nos llena de alegría".
Fue el propio Sémper quien anunció el pasado verano que le habían detectado un tumor cancerígeno. En una rueda de prensa en Génova precisó que la fase en la que se encontraba el tumor, "muy primigenia", permitía a los médicos tener "expectativas razonables" de curación y la semana pasada, en El Hormiguero, confirmó que estaba "libre" de cáncer.
"Vamos a intentar cambiar el rumbo"
"Estos 10 meses he visto cosas que me han parecido lamentables, terroríficas y de dar vergüenza ajena", señaló en El Hormiguero, en referencia al clima político que atraviesa España y aunque reconoció que antes de cogerse la baja en algún momento se dejó arrastrar por la confrontación advirtió que "no le volverá a pasar".
"Vamos a intentar [...] cambiar el rumbo de la política en España", señaló a pesar de reconocer que es una misión "difícil".
A las felicitaciones que ha recibido por parte de sus compañeros de partido, se suma las que le han dedicado desde otras formaciones políticas. "Me alegra enormemente la vuelta de Borja Sémper a la vida pública. Un abrazo muy fuerte", ha escrito en redes sociales el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha saludado la vuelta del popular con un mensaje en el que se puede leer "bienvenido" junto al emoji que representa a dos personas abrazándose.