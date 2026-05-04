Borja Sémper se reincorpora al Comité de Dirección del PP tras diez meses de baja por un cáncer

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha vuelto a participar este lunes en un Comité de Dirección del partido tras diez meses de baja por un cáncer. El político vasco ha sido recibido con aplausos por sus compañeros, entre ellos, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general, Miguel Tellado.

A lo largo de estos meses, Sémper ha participado en algún acto puntual, pero esta vez, como ha explicado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, la vuelta es definitiva y volverá a ser quien protagonice la rueda de prensa que la formación celebra todos los lunes en la sede central del partido.

"Hoy se ha incorporado el portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper", ha señalado Bendodo para añadir: "A veces los partidos damos buenas noticias y esta sin duda es una de las mejores noticias que podíamos dar hoy, la que nos llena de alegría".

Fue el propio Sémper quien anunció el pasado verano que le habían detectado un tumor cancerígeno. En una rueda de prensa en Génova precisó que la fase en la que se encontraba el tumor, "muy primigenia", permitía a los médicos tener "expectativas razonables" de curación y la semana pasada, en El Hormiguero, confirmó que estaba "libre" de cáncer.