España supera por primera vez los 22 millones de afiliados y el paro de abril baja de los 2,4 millones

El mercado laboral coge ímpetu con la primavera. El número de personas en paro ha bajado de los 2,4 millones este abril por primera vez desde junio de 2008, con 62.668 desempleados menos que en marzo (-2,6%) y descensos en todos los sectores. Mientras tanto, la Seguridad Social ha alcanzado el récord de 22,1 millones de afiliaciones de media, tras sumar 223.685 en el último mes y tocar máximos en las series de trabajadores extranjeros y autónomos.

En concreto, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han registrado a 2,36 millones de desempleados durante abril y deja otras dos buenas señales: el paro juvenil baja a su mínimo histórico (169.693) y la estadística general se reduce en todas las comunidades autónomas y provincias.

En cuanto al último hito de la afiliación, hay que tener en cuenta que ocurre en la serie original, la que recoge la media del mes y está afectada por los vaivenes de las campañas estacionales, con más empleo en Semana Santa, verano y Navidad. En cualquier caso, lo cierto es que la serie desestacionalizada, que descuenta el efecto del calendario, también ha mantenido la cota de los 22 millones de afiliaciones que alcanzó por primera vez en la historia en el mes pasado.

"Hemos llegado a una cifra récord después de 63 meses consecutivos de crecimiento en el empleo", ha valorado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la nota de prensa de su Ministerio.

Si comparamos abril de 2026 con el del mismo mes del año pasado, la afiliación ha aumentado el 2,4%, que se traduce en más de medio millón de cotizantes, mientras el desempleo ha caído el 6,2% interanual, algo más de 155.000 personas. "Llevamos cuatro ejercicios seguidos sumando medio millón de afiliados al año", ha destacado Saiz.

Abril suele ser un mes de creación de empleo, con matices dependiendo de la coyuntura y cuándo cae la Semana Santa en el calendario, y el de 2026 se sitúa en la parte alta de la tabla. Las 223.685 afiliaciones añadidas suponen el tercer mayor aumento en el cuarto mes del año desde que hay registros. En cuanto al paro, el recorte de 60.000 personas es menos pronunciado que en la mayoría de los años pasados, con la excepción de 2020, 2021 y 2024.

El paro femenino baja el 6% en el último año España cuenta en abril con menos hombres y, sobre todo, mujeres en paro. El desempleo femenino ha bajado en 34.146 mujeres, que en términos relativos es el 2,34% de descenso respecto a marzo, mientras el masculino lo ha hecho en 28.522 hombres, un recorte del 2,97%. En el último año, hay 91.206 mujeres menos en paro (-6,01%) y 64.631 hombres menos (-6,48%), aunque ellas siguen siendo más numerosas en las listas del SEPE, con 1,42 millones de paradas, frente a ellos, que suman un total de 932.618. Con todo, el desempleo femenino se sitúa en la cifra más baja desde septiembre de 2018. En paralelo, ha crecido la afiliación para ambos géneros. La Seguridad Social registra un aumento de 116.550 de ocupadas en el último mes, 250.821 más que hace un año (2,45%), hasta alcanzar los 10,49 millones en total. Los afiliados, en masculino, son 107.134 más de marzo a abril y 266.371 en el último año (2,35%), hasta los 11,62 millones. Desde el departamento de la ministra Elma Saiz destacan el avance del 21,1% de la ocupación femenina desde 2018 y apuntan que ahora las mujeres representan el 47,5% del mercado laboral, un punto porcentual más que ese año, cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno.