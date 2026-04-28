España pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el inicio del año 2026
- El número de cotizantes se mantiene con holgura por encima de 22 millones
- La población activa marca récord por encima de 25 millones de personas
El número de ocupados en España disminuyó en 170.300 personas (0,76%) en el primer trimestre de 2026 y se situó en 22.293.000, aunque logró mantenerse con holgura la cifra récord de los 22 millones de cotizantes, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE. La pérdida de empleo se ha concentrado, sobre todo, en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.
Mientras, el paro creció en 231.500 personas, hasta 2.708.600, con la tasa de paro ascendiendo 0,9 puntos, hasta el 10,83%, con lo que vuelve a rebasar la barrera psicológica del 10% de la que descendió en los tres últimos meses de 2025 (cuando se situó en el 9,93%). Aunque el paro sube, la cifra es la más baja en un primer trimestre desde el 2008.
El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos. No obstante, esta tasa del 10,83% es la menor en un primer trimestre desde el año 2008, según ha resaltado el Ministerio de Economía.
Cifra récord de población activa en 25 millones de personas
Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.
Por su parte, la tasa de actividad disminuyó levemente, hasta el 58,86%, pese a incrementarse el número de activos en 61.200 personas entre enero y marzo (+0,2%), hasta alcanzar un nuevo récord de 25 millones de activos.
Por sectores, todos destruyen empleo salvo construcción. El sector servicios es el que más ha acusado la destrucción del empleo al coincidir con el fin de la campaña navideña. Este sector concentró la mayor parte de la destrucción de empleo, con un aumento del paro registrado del 1,8% en el inicio del periodo. Industria, por su parte, también mostró un comportamiento negativo con un aumento del paro del 1,2%. En el otro lado de la tabla, construcción, con una reducción del 1,9% del paro registrado.
La tasa de paro juvenil se situó así en el 24,5% a cierre del primer trimestre, 1,5 puntos por encima de del último trimestre del año pasado (23,01%). Entre enero y marzo, el paro se incrementó en 35.300 personas entre los jóvenes de 16 a 19 años (+46%) y bajó en 2.700 personas entre los de 20 a 24 años (-0,8%), siendo éste el único descenso del desempleo por grupos de edad.
Por comunidades autónomas, el mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos. Por el contrario, la mayor destrucción de empleo se registró en Cataluña con 46.300 ocupados menos, mientras que tuvo el mayor incremento de paro con 84.400 personas más sin trabajo.
Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado que "los datos confirman un mercado laboral capaz de seguir creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional complejo". Cuerpo también ha puesto el acento en que en términos desestacionalizados, se superaron por primera vez los 22,5 millones de ocupados, tras crecer el empleo en el primer trimestre en 96.800 personas (+0,4%) y en 532.300 en el último año.
El ministro de Economía ha recordado que el primer trimestre del año siempre viene marcado por la estacionalidad que implica el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio.