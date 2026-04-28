España pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el inicio del año 2026

El número de ocupados en España disminuyó en 170.300 personas (0,76%) en el primer trimestre de 2026 y se situó en 22.293.000, aunque logró mantenerse con holgura la cifra récord de los 22 millones de cotizantes, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE. La pérdida de empleo se ha concentrado, sobre todo, en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

Mientras, el paro creció en 231.500 personas, hasta 2.708.600, con la tasa de paro ascendiendo 0,9 puntos, hasta el 10,83%, con lo que vuelve a rebasar la barrera psicológica del 10% de la que descendió en los tres últimos meses de 2025 (cuando se situó en el 9,93%). Aunque el paro sube, la cifra es la más baja en un primer trimestre desde el 2008.

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos. No obstante, esta tasa del 10,83% es la menor en un primer trimestre desde el año 2008, según ha resaltado el Ministerio de Economía.