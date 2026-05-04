La salvación de la librería más antigua de España tiene precio: 60.000 euros

A unos seis minutos de la Catedral de Burgos, una librería sigue impasible el curso del tiempo. Y el negocio lleva abierto desde hace 176 años. Atrás quedan una Guerra Civil y su posguerra, una pandemia y crisis que "parecían insalvables", enumera Lucía Alonso, responsable de mantener vivo este espejo del pasado, sujetando de un lado la cuerda que lleva a otro tiempo, la librería Hijos de Santiago y Rodríguez.

No obstante, la sexta generación de libreros lanza la voz de alarma: si no logran superar sus deudas se ven abocados al cierre.

"Necesitamos recaudar 60.000 euros para cubrir nuestras deudas más urgentes", sostiene Alonso en un mensaje en Instagram. Fundada en 1850 por Santiago Rodríguez Alonso, primero como imprenta y editorial, la librería de Burgos, en cuyo escaparate se muestra como la primitiva del país, atraviesa "una crisis financiera seria". "Hemos abierto un proceso de concurso de acreedores", explica la librera en el perfil del negocio.

A Hijos de Santiago y Rodríguez se han acercado visitantes como Mercedes, de paso por la ciudad desde Cádiz, después de que su hija la animara a ayudar a la librería. "Ha sido dejar el coche y antes de ir a la catedral ni nada, buscar la librería y venir aquí a colaborar", ha confesado a RTVE. "Desde que era pequeñito, soy cliente de ella", dice José María, un vecino. Todos los trimestres viene a comprarle libros a sus nietas.

01.31 min Una de cada diez librerías cerrará o será traspasada en los próximos 5 años

Con anterioridad a esta petición pública de ayuda, una marea solidaria llenó las redes sociales de mensajes de apoyo; muchos de escritores, como Juan Gómez-Jurado o Máxim Huerta, así como libreros, críticos literarios o divulgadores culturales que han animado a comprar libros en Hijos de Santiago Rodríguez para evitar su cierre.

Para Juan Gómez-Jurado, autor de la serie Reina Roja, "sin las librerías independientes, ni escritores ni lectores ni nadie al que le interese el tejido cultural de España, es nada". César Pérez Gellida ha subrayado que "necesitan la ayuda de todos los lectores de Burgos", y la novelista Carla Montero ha pedido unir fuerzas para evitar el cierre y ha adquirido algún libro cuando se encontraba de visita esta semana en la ciudad.

Una librería "no es solo un negocio, es memoria y no se puede perder", ha reivindicado el escritor Máxim Huerta. "Cuando cierra se pierde una forma de estar en el mundo", ha apuntado. Alejandro Palomas o Blue Jeans son otros de los autores que han mostrado su apoyo; también Susana Vidal, quien ha defendido las librerías como punto de encuentro y refugio para quienes adoran los libros.