La salvación de la librería más antigua de España tiene precio: 60.000 euros
- Fundada en Burgos en 1850, la sexta generación afronta un concurso de acreedores
- La librera Lucía Alonso agradece la movilización en apoyo al negocio
A unos seis minutos de la Catedral de Burgos, una librería sigue impasible el curso del tiempo. Y el negocio lleva abierto desde hace 176 años. Atrás quedan una Guerra Civil y su posguerra, una pandemia y crisis que "parecían insalvables", enumera Lucía Alonso, responsable de mantener vivo este espejo del pasado, sujetando de un lado la cuerda que lleva a otro tiempo, la librería Hijos de Santiago y Rodríguez.
No obstante, la sexta generación de libreros lanza la voz de alarma: si no logran superar sus deudas se ven abocados al cierre.
"Necesitamos recaudar 60.000 euros para cubrir nuestras deudas más urgentes", sostiene Alonso en un mensaje en Instagram. Fundada en 1850 por Santiago Rodríguez Alonso, primero como imprenta y editorial, la librería de Burgos, en cuyo escaparate se muestra como la primitiva del país, atraviesa "una crisis financiera seria". "Hemos abierto un proceso de concurso de acreedores", explica la librera en el perfil del negocio.
A Hijos de Santiago y Rodríguez se han acercado visitantes como Mercedes, de paso por la ciudad desde Cádiz, después de que su hija la animara a ayudar a la librería. "Ha sido dejar el coche y antes de ir a la catedral ni nada, buscar la librería y venir aquí a colaborar", ha confesado a RTVE. "Desde que era pequeñito, soy cliente de ella", dice José María, un vecino. Todos los trimestres viene a comprarle libros a sus nietas.
Con anterioridad a esta petición pública de ayuda, una marea solidaria llenó las redes sociales de mensajes de apoyo; muchos de escritores, como Juan Gómez-Jurado o Máxim Huerta, así como libreros, críticos literarios o divulgadores culturales que han animado a comprar libros en Hijos de Santiago Rodríguez para evitar su cierre.
Para Juan Gómez-Jurado, autor de la serie Reina Roja, "sin las librerías independientes, ni escritores ni lectores ni nadie al que le interese el tejido cultural de España, es nada". César Pérez Gellida ha subrayado que "necesitan la ayuda de todos los lectores de Burgos", y la novelista Carla Montero ha pedido unir fuerzas para evitar el cierre y ha adquirido algún libro cuando se encontraba de visita esta semana en la ciudad.
Una librería "no es solo un negocio, es memoria y no se puede perder", ha reivindicado el escritor Máxim Huerta. "Cuando cierra se pierde una forma de estar en el mundo", ha apuntado. Alejandro Palomas o Blue Jeans son otros de los autores que han mostrado su apoyo; también Susana Vidal, quien ha defendido las librerías como punto de encuentro y refugio para quienes adoran los libros.
Emocionada ante la movilización
"Esperamos poder retirar el concurso en unos meses", ha confiado a RTVE la librera, emocionada por la movilización que ha reunido este tradicional negocio. "Es bonito lo que está pasando y muy de agradecer", ha dicho.
Para evitar una tragedia, reconoce a EFE Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, se está trabajando para buscar una alternativa que permita mantenerla abierta. Las librerías son un sector de tradición en la ciudad, que cuenta con una veintena de estos establecimientos; algunos de ellas de larga data, a la luz de los 118 años de la Librería del Espolón o los 77 de Luz y Vida.
En los últimos años han abierto nuevas librerías —sobre todo de literatura infantil y juvenil—, pero la llegada de la Casa del Libro ha hecho mella en un sector de márgenes ajustados.