Las primeras veces de autores, editores y libreros en la Feria del Libro: "Quiero vender hasta los muebles de la caseta"

Pablo Gallego Boutou fantaseaba de joven con la idea de estar en la Feria del Libro de Madrid. Para este autor, el evento supone "un lugar para celebrar que amamos la lectura y que cambia nuestra vida. También, para seducir a muchas personas a ella". En noviembre de 2024 publicó su ópera prima, Bar Urgel (Galaxia Gutenberg), que le bastó para ganar el I Premio de Narrativa Diana Zaforteza.

“No voy a la feria para ser un escritor que firma y al que se le forman colas.“

Gallego se muestra atónito por tener casi el mismo número de firmas que una de las literatas más leídas en el último año, Alana S. Portero (La mala costumbre, Seix Barral). "No voy para ser un escritor que firma y al que se le forman colas. Creo que lo importante es ese encuentro que se puede generar con los lectores que se acercan", reflexiona. El literato bromea con que ha habido quien se acercaba a la caseta mientras firmaba y que le ha confundido con un librero: "Cuando me preguntan por precios, les digo que el CEO no soy yo, son mis compañeros". "Nos hemos reído mucho", añade.

Por su parte, Ebabba Hameida ha firmado cientos de ejemplares de su libro, Flores de papel (Ediciones Península) durante estos últimos meses. Pero es la primera vez en El Retiro y, por ello, las anécdotas comienzan a escribirse en su memoria. "La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se acercó y me pidió el libro […]. Quería que se lo firmara", cuenta a RTVE.es. "Es bonito ver cómo cualquier persona puede fijarse en lo que has escrito", indica.

La periodista apenas paró de firmar, lo que considera "una buena señal". Si bien reconoce que no se formaron largas colas, "ha ido viniendo gente y he tenido pocos ratos de tranquilidad". "Me pareció como una forma de poder acercarte al lector, de desvirtualizar y de incluso poder abrazar a algunos", recuerda emocionada.

Mei Segura dedica un ejemplar de 'El fin del amanecer' en una de las firmas que estaban previstas para la Feria del Libro de Madrid. MEI SEGURA

También es la primera vez para Mei Segura, quien reconoce haber asistido como lectora durante años. En febrero, publicó El fin del amanecer de la mano de la editorial Faeris (Grupo Anaya), un romantasy que arrasa en redes sociales. Con la llegada de la feria, a esta creadora de contenido se le incrementaron las inseguridades que le perseguían durante el proceso de publicación, como "el miedo a que nadie venga o que nadie se interese por tu libro".

Sin embargo, Segura remarca que "ha sido muy bonito poder tener la oportunidad de que mi libro forme parte de esta y que como autora pueda conocer y conectar con los lectores", y garantiza con emoción que tiene "el corazón lleno". Esta autora destaca el trabajo que hacen los libreros, las horas que dedican, así como la atención que estos brindan a las autoras.

Para los editores, "tener un espacio es oro" No es la primera vez que Irene Álvarez recorre la feria con sus libros porque antes dirigía otra editorial; sin embargo, retornar al parque de El Retiro le hace sentirse "feliz", ya que sostiene que este evento es "el momento más mágico a nivel editorial". Es la propietaria de Tutifruti (caseta 397), editorial dedicada a libros ilustrados con los que se promueve el amor por la lectura. Pese a que se fundara a finales de 2022, la organización impone como requisito haber publicado un mínimo de 25 títulos. Irene Álvarez es la propietaria de Tutifruti, una editorial con historias dirigidas para los más pequeños. S. GUILLÉN El mercado es muy amplio y cada vez más editoriales se suman a él. Por ello, Álvarez considera que "un espacio en la feria es oro porque no solo conoces a gente y promocionas la editorial, sino porque tienes las impresiones de los lectores y aprendes un montón". "Estaba deseando venir", admite, "es como una pequeña excusión, en la que siempre viene alguien interesante o alguien que te rompe los esquemas". "Es inigualable". Las conexiones ferroviarias entre Valencia y Madrid permiten acudir cada fin de semana a Alberto Haller, director editorial de Barlin Libros (caseta 408), especializada en literatura de no ficción. Su recorrido excede los ocho años y pese a ser la primera vez que participan en la Feria del Libro de Madrid, no es una experiencia desconocida, dado que cada año tienen una caseta en la de Valencia. El director editorial destaca las situaciones que se viven, como cuando consumidores pasados se acercan para pedir nuevas recomendaciones. “Para mí la feria es que te pregunten, recomendar y que me recomienden a mí también“ Haller reconoce que es "un editor al que le gustan las ferias" y destaca lo positivo de su experiencia en la de Madrid: "Se acercaba mucha gente que conocía el catálogo y que tenía ya varios libros, pero también mucho curioso". "Para mí esto es que te pregunten, recomendar y que me recomienden a mí también —resalta—. La gente que viene es muy agradecida y se aprende un montón". Además, confiesa que siempre trata de encontrar un hueco para pasear entre la muchedumbre y los libros, lo que le permite "hablar con todo el mundo que quiero y buscar lecturas con ahínco y con calma". La literatura juvenil se asoma en la editorial TBR (caseta 387), un sello perteneciente a SM. Xohanna Bastida, editora de TBR, compara la experiencia que se vive en El Retiro con tirarse a la piscina. "Te lanzas y el respaldo es relativo. Esto es una aventura", garantiza. Para Bastida, estar en la caseta como editora supone "una oportunidad muy buena" porque así puede averiguar qué recomiendan y qué solicitan los lectores. "Dicen que las personas jóvenes no leen. Claro que leen, pero lo que quieren, no lo que otras personas quieren que lean", reivindica. Xohanna Bastida (centro) y María Barrera (dcha) acompañan a Laia Soler (izq.) mientras firma ejemplares de su libro. S. GUILLÉN La responsable de marketing de TBR, María Barrera, explica que traer a autores invita a que todo el mundo se pare y examine los títulos de la editorial. También destaca la implicación de los lectores en la feria: "Es tal la devoción por conocer a sus autores que hay gente que hace cola desde las 7.30 horas". Bastida adelanta que se prevé que en 2025 TBR crezca, por lo que podría contar con un espacio más grande. "Esta ha sido una muy buena experiencia y nos quedan muchas ganas de seguir adelante", expresa.