La Confederación de Libreros crea una oficina para facilitar el traspaso de librerías y evitar su cierre

En el Día de las Librerías, este lunes 11 de noviembre, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y el Ministerio de Cultura han presentado el programa de relevo empresarial de la Oficina Técnica de Transmisión de Librerías (OTTL) en un acto en la librería Los tres hermanos de Moriarty.

¿En qué consiste esta OTTL? Se trata de la creación de una oficina a iniciativa de CEGAL cuyo objetivo es dar continuidad a las librerías independientes de España a través de la participación de los libreros y libreras que se encuentran próximos a la jubilación, en un programa de acompañamiento y asesoramiento técnico que facilite el relevo empresarial a nuevos libreros.

En los diez meses que lleva disponible la oficina, ya hay 60 librerías que se han puesto en contacto con ella, afirman desde CEGAL. "Nuestro objetivo para este año es cerrar diez procesos de transmisión y para ello estamos ofreciendo acompañamiento técnico especializado tanto a las librerías como a los nuevos emprendedores", ha explicado Miguel Iglesias, presidente de CEGAL. También se han aportado más datos: a 11 de noviembre ya hay siete procesos de relevo cerrados y 19 en búsqueda activa.