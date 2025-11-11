La Confederación de Libreros crea una oficina para facilitar el traspaso de librerías y evitar su cierre
- En diez meses, la nueva Oficina Técnica ha asesorado a 60 librerías y cerrado siete procesos
- CEGAL aspira a cerrar diez traspasos en 2025
En el Día de las Librerías, este lunes 11 de noviembre, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y el Ministerio de Cultura han presentado el programa de relevo empresarial de la Oficina Técnica de Transmisión de Librerías (OTTL) en un acto en la librería Los tres hermanos de Moriarty.
¿En qué consiste esta OTTL? Se trata de la creación de una oficina a iniciativa de CEGAL cuyo objetivo es dar continuidad a las librerías independientes de España a través de la participación de los libreros y libreras que se encuentran próximos a la jubilación, en un programa de acompañamiento y asesoramiento técnico que facilite el relevo empresarial a nuevos libreros.
En los diez meses que lleva disponible la oficina, ya hay 60 librerías que se han puesto en contacto con ella, afirman desde CEGAL. "Nuestro objetivo para este año es cerrar diez procesos de transmisión y para ello estamos ofreciendo acompañamiento técnico especializado tanto a las librerías como a los nuevos emprendedores", ha explicado Miguel Iglesias, presidente de CEGAL. También se han aportado más datos: a 11 de noviembre ya hay siete procesos de relevo cerrados y 19 en búsqueda activa.
"Las librerías son puntos nodales de la cultura absolutamente imprescindibles"
El programa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, así como de los principales grupos editoriales y resto de agentes que integran la cadena del libro, apuesta por mantener la bibliodiversidad a través de la preservación de las librerías independientes.
En este sentido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado que considera "muy importante no solo la preservación y la defensa de todo el ecosistema de librerías que tenemos en nuestro país sino su promoción porque la experiencia que vive un ciudadano en una librería de barrio es absolutamente inigualable".
"No es lo mismo adquirir a distancia un libro que venir aquí, verlos y dejarte recomendar. Estas librerías son grandísimos centros culturales en nuestro país, puntos nodales de la cultura absolutamente imprescindibles", ha añadido el ministro, que ha recordado lo que le encanta, en esta línea, la iniciativa 'Todos tus libros' en la que encontrar un libro y saber en qué librería independiente lo venden. También ha puesto en valor el acuerdo con Correos para que estas pequeñas empresas puedan mandar a distancia a un precio más competitivo.
Precisamente, la librería Los tres hermanos de Moriarty, en la que se ha celebrado el acto, es un ejemplo pionero de la labor de esta nueva oficina. Los tres nuevos libreros continúan la labor de la anterior que llevaba 30 años abierta. "Lo que no hacemos es cambiar la librería. La librería por ahora se mantiene tal como estaba. Era el momento en el que la oficina se ponía en marcha y para nosotros es fundamental todo tipo de ayudas", ha relatado Ismael Contreras, que aparte de las ayudas ha agradecido el asesoramiento.
También hemos conocido el caso diferente de Miguel Escalera y Lola Gallardo, de Rayuela Infancia Librería, que pasan el negocio a su hijo. "Como teníamos una edad se anticipaba hacer nuevas cosas y nuestro hijo estaba allí y la idea del traspaso estaba en las cabezas de los tres. Parece un proceso fácil en el caso entre padres e hijos, pero tiene sus complejidades afectivas. Y desde la Oficina nos han ayudado a objetivizar, a tener un criterio cuantitativo de viabilidad y de realidad económica tanto para los cedentes como para el emprendedor".