Un gesto de amor en RTVE: el bebé de nuestra compañera Clara necesita un trasplante de médula para vivir

En las redacciones de informativos, el día a día consiste en narrar las historias de otros. Sin embargo, a veces la realidad se sienta en la mesa de al lado y nos golpea con una noticia que tiene nombre propio: Clara Sánchez. Nuestra compañera cubría la información política en el telediario regional de Madrid y su hijo, nacido hace poco más de tres meses, lucha ahora mismo por su vida. El pequeño ha sido diagnosticado de una leucemia mielomonocítica juvenil tras ingresar en la UCI apenas dos días después de nacer.

Para Clara y su familia, estos meses han sido de una "incertidumbre" constante, sin saber qué va a pasar. Aunque el bebé recibirá quimioterapia, la realidad médica es que "hoy por hoy solo te curas si eres trasplantado de médula". El reto es mayúsculo, ya que encontrar un donante compatible es, en palabras de los doctores, como "buscar una aguja en un pajar".