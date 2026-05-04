Un gesto de amor en RTVE: el bebé de nuestra compañera Clara necesita un trasplante de médula para vivir
- El pequeño, de solo tres meses, padece leucemia y busca médula ósea compatible para salvar su vida
- La redacción de Informativo Madrid en TVE se suma a los 520.000 donantes registrados en el sistema
En las redacciones de informativos, el día a día consiste en narrar las historias de otros. Sin embargo, a veces la realidad se sienta en la mesa de al lado y nos golpea con una noticia que tiene nombre propio: Clara Sánchez. Nuestra compañera cubría la información política en el telediario regional de Madrid y su hijo, nacido hace poco más de tres meses, lucha ahora mismo por su vida. El pequeño ha sido diagnosticado de una leucemia mielomonocítica juvenil tras ingresar en la UCI apenas dos días después de nacer.
Para Clara y su familia, estos meses han sido de una "incertidumbre" constante, sin saber qué va a pasar. Aunque el bebé recibirá quimioterapia, la realidad médica es que "hoy por hoy solo te curas si eres trasplantado de médula". El reto es mayúsculo, ya que encontrar un donante compatible es, en palabras de los doctores, como "buscar una aguja en un pajar".
Un proceso sencillo para salvar una vida
Ante esta situación, la redacción de Informativo Madrid en TVE no ha dudado en pasar a la acción, acudiendo a registrarse como donantes para aportar su "granito de arena". Existe un mito sobre la donación de médula que suele frenar a la población, asociándolo a un pinchazo doloroso en la espalda, pero la realidad técnica es muy distinta.
En la actualidad, entre el 98% y el 99% de los casos la donación se realiza mediante aféresis —un proceso similar a una extracción de sangre—, y solo en casos mínimos se requiere punción en el hueso. Es, sencillamente, el procedimiento para salvar una vida. El sistema sanitario subraya la importancia de que los jóvenes se inscriban, ya que los donantes de mayor edad van saliendo de los listados de preferencia y hace falta "savia nueva" para mantener los registros.
España es un referente en este campo y la solidaridad sigue creciendo. Actualmente, el país cuenta con más de 520.000 donantes de médula registrados, lo que supone un incremento del 25% en los últimos dos años. Solo en el último año 2025, Madrid sumó 4.719 nuevos donantes y se realizaron un total de 3.619 trasplantes en todo el territorio nacional.
Cifras que son esperanza para Clara y para tantas familias que esperan esa llamada que lo cambie todo. Porque, al final del día, donar médula es, sencillamente, donar vida.