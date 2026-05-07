RTVE.es estrena el tráiler de 'Pioneras: Solo querían jugar', la historia del primer equipo de fútbol femenino
- Una película de Marta Díaz de Lope Díaz que se estrenará el 5 de junio en cines
- Sus protagonistas son Daniel Ibáñez, Aixa Villagrán, Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo
La película Pioneras: Solo querían jugar cuenta la historia del primer equipo de fútbol femenino español que, a principios de los años 70, se atrevió a jugar a pesar de que fueron ninguneadas, cuestionadas y perseguidas. Una película dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz (Mi querida cofradía) y protagonizada por Daniel Ibáñez (Segundo Premio), Aixa Villagrán (La Virgen Roja), y las debutantes Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo, que interpretan a Nati y Belén, a la cabeza de un elenco de jóvenes actrices (Nora Otxoteko, Leire Aguilar, Lorea Carballo y Miriam Rubio). Completan el elenco José Troncoso, Carmen Ruiz, Alejandro Casaseca, Carmen Flores Sandoval y Pepa Aniorte, con la colaboración especial de Elena Irureta y Jordi Sánchez, entre otros.
Una película que consiguió la Biznaga de Plata Premio del Público en el Festival de Málaga, que cuenta con la participación de RTVE.es y que llegará a los cines el 5 de junio.
Una historia de sacrificio y pasión
En el año 1970 en España, con Franco vivo y firmando sentencias de muerte, con la Sección Femenina de la Falange, ya en decadencia, pero dictando lo que debían o no hacer las ‘señoritas’. En este contexto algunas mujeres, muy jóvenes, empezaron a jugar al fútbol.
Pioneras cuenta la historia de estas mujeres, una historia de sacrificio y pasión, porque ellas jugaban a pesar de todo. A pesar de las miradas de extrañeza, de los insultos, de las humillaciones, de la prohibición, de las amenazas. Lo tenían todo en contra. Pero también tuvieron grandes aliados.
Esta película arranca en 1970, en una helada mañana de invierno, con el primer partido de fútbol femenino organizado por un joven Javier Poga, que queda fascinado por el talento y la pasión de un grupo de chicas muy jóvenes que dejan boquiabiertos al público, entre ellas destacan Nati y Belén. El partido será todo un éxito, pero Poga acabará en el cuartelillo.
A partir de este momento comenzará una lucha desigual entre las jugadoras, impulsadas por Poga y el mundo que les rodea. Y a pesar de todo, Nati, Belén, Ana, Fuentes, Quilla, Kubalita y muchas otras, conseguirán llenar campos repletos de barro y charcos. Este grupo de mujeres consiguieron ganarse el respeto de la afición y derribar un muro. Arrancaron los primeros pasos del fútbol femenino teniéndolo todo en contra, y desde entonces el fútbol nunca ha dejado de andar. Aunque nadie les ha dado las gracias, aunque pocos se han acordado de ellas y casi nadie sabe quiénes son, ellas son nuestras pioneras.
"Unas mujeres que habían tenido que romper moldes"
En palabras de su directora, Marta Díaz de Lope Díaz: "Lo primero que me atrajo del proyecto fue el vínculo personal que sentí con esas pioneras, mujeres de carne y hueso, que siendo muy jóvenes habían tenido que romper moldes en una época muy complicada para poder hacer lo que más les gustaba: jugar al fútbol.
Documentandome para la película me di cuenta de que entre esas mujeres y yo había muchos años de diferencia y sin embargo entendía perfectamente de lo que hablaban. Los insultos, las miradas de extrañeza, ese sentimiento de ser la única en el mundo, cuando siendo yo muy pequeña, en el patio del colegio, jugaba al fútbol con los chicos. Porque yo era la única niña y siempre tenía la sensación de estar haciendo algo que no debería, de estar en un lugar que no me correspondía, sin ningún referente al que agarrarme. Y es que nuestra película no trata solo sobre una hazaña deportiva, sino de una hazaña social. Una historia que habla sobre romper los moldes y del camino hacia la libertad que la mujer ha tenido que recorrer en todos los ámbitos sociales, ya sea profesional, sentimental o deportivo.
Pioneras es, de alguna manera, la película que me hubiera gustado ver. Una película épica, reivindicativa y esperanzadora que pretende poner en valor a un grupo de mujeres muy jóvenes que, teniéndolo todo en contra, consiguieron abrir un camino que hasta entonces les estaba vedado. Una película con un tono en constante equilibrio entre el drama y la comedia, y una mirada tierna hacía sus personajes. Basada en el contraste entre el contexto histórico de una España franquista, dura y opresiva, con la ilusión, la valentía y la pasión que demuestran nuestras protagonistas. Porque, aunque la historia de Pioneras transcurre en el año 1970, es una película que apela a nuestra a actualidad, porque ¿cuántas generaciones de niñas han crecido escuchando que el fútbol no es para ellas? Que el fútbol es cosa de hombres. Esta película pretende romper con ese mensaje, contar la historia de las primeras que se revolvieron contra esa idea y abrieron el camino para todas las que vinieron después, y por todas las que están por venir".