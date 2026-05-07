RTVE.es estrena el tráiler de 'Pioneras: Solo querían jugar': la historia del primer equipo de fútbol femenino

La película Pioneras: Solo querían jugar cuenta la historia del primer equipo de fútbol femenino español que, a principios de los años 70, se atrevió a jugar a pesar de que fueron ninguneadas, cuestionadas y perseguidas. Una película dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz (Mi querida cofradía) y protagonizada por Daniel Ibáñez (Segundo Premio), Aixa Villagrán (La Virgen Roja), y las debutantes Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo, que interpretan a Nati y Belén, a la cabeza de un elenco de jóvenes actrices (Nora Otxoteko, Leire Aguilar, Lorea Carballo y Miriam Rubio). Completan el elenco José Troncoso, Carmen Ruiz, Alejandro Casaseca, Carmen Flores Sandoval y Pepa Aniorte, con la colaboración especial de Elena Irureta y Jordi Sánchez, entre otros.

Una película que consiguió la Biznaga de Plata Premio del Público en el Festival de Málaga, que cuenta con la participación de RTVE.es y que llegará a los cines el 5 de junio.

Fotograma de 'Pioneras: solo querían jugar' 5

Una historia de sacrificio y pasión En el año 1970 en España, con Franco vivo y firmando sentencias de muerte, con la Sección Femenina de la Falange, ya en decadencia, pero dictando lo que debían o no hacer las ‘señoritas’. En este contexto algunas mujeres, muy jóvenes, empezaron a jugar al fútbol. Pioneras cuenta la historia de estas mujeres, una historia de sacrificio y pasión, porque ellas jugaban a pesar de todo. A pesar de las miradas de extrañeza, de los insultos, de las humillaciones, de la prohibición, de las amenazas. Lo tenían todo en contra. Pero también tuvieron grandes aliados. Esta película arranca en 1970, en una helada mañana de invierno, con el primer partido de fútbol femenino organizado por un joven Javier Poga, que queda fascinado por el talento y la pasión de un grupo de chicas muy jóvenes que dejan boquiabiertos al público, entre ellas destacan Nati y Belén. El partido será todo un éxito, pero Poga acabará en el cuartelillo. A partir de este momento comenzará una lucha desigual entre las jugadoras, impulsadas por Poga y el mundo que les rodea. Y a pesar de todo, Nati, Belén, Ana, Fuentes, Quilla, Kubalita y muchas otras, conseguirán llenar campos repletos de barro y charcos. Este grupo de mujeres consiguieron ganarse el respeto de la afición y derribar un muro. Arrancaron los primeros pasos del fútbol femenino teniéndolo todo en contra, y desde entonces el fútbol nunca ha dejado de andar. Aunque nadie les ha dado las gracias, aunque pocos se han acordado de ellas y casi nadie sabe quiénes son, ellas son nuestras pioneras. Fotograma de 'Pioneras: solo querían jugar' 5