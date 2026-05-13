Los pioneros en las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto al biofísico francés Pascal Mayer, han sido distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por el desarrollo de las tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación que han revolucionado la investigación biomédica y han transformado la práctica clínica en todo el mundo.

El fallo del jurado, hecho público este miércoles por la Fundación Princesa de Asturias, reconoce la contribución decisiva de los tres científicos al avance de la secuenciación genética, una técnica que ha permitido acelerar de forma extraordinaria el análisis del genoma humano. Mientras que hace apenas dos décadas secuenciar un genoma completo requería meses de trabajo y millones de dólares, hoy puede realizarse en menos de 24 horas y por menos de mil dólares gracias a las tecnologías impulsadas por los premiados.

El reconocimiento destaca especialmente el impacto de la tecnología Solexa/Illumina, considerada actualmente el método de secuenciación genética más utilizado del mundo. A finales del siglo pasado, Klenerman y Balasubramanian fundaron la empresa de biotecnología Solexa —posteriormente integrada en Illumina—, donde desarrollaron un sistema de secuenciación masiva y paralela de ADN rápido, económico y eficaz.

Uno de sus componentes esenciales fue el método de amplificación superficial del ADN ideado por Mayer. Esta tecnología fragmenta el genoma en millones de pequeños grupos de ADN, genera múltiples copias y permite leerlos simultáneamente mediante técnicas de fluorescencia. El avance fue determinante en hitos científicos recientes, como la rápida identificación y secuenciación del virus SARS-CoV-2 durante la pandemia de la COVID-19, un proceso que facilitó el desarrollo de vacunas en menos de un año y aceleró la detección de nuevas variantes.

Desde la biología celular hasta el microbioma Las aplicaciones de estos sistemas abarcan desde la biología celular y la medicina forense hasta la investigación ecológica y el estudio del microbioma humano. Además, han abierto nuevas posibilidades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, cánceres y patologías raras. Entre sus desarrollos destaca también el primer secuenciador de nueva generación aprobado para diagnóstico clínico por la FDA estadounidense, el modelo MiSeq. La tecnología Solexa/Illumina se emplea actualmente en grandes iniciativas internacionales como el International Cancer Genome Project y Genomics England, impulsado por el sistema público de salud británico. Más allá de la secuenciación genética, los tres científicos han mantenido líneas de investigación propias de gran relevancia. Balasubramanian ha realizado importantes aportaciones en química de ácidos nucleicos y epigenética; Klenerman ha desarrollado innovaciones en microscopía de alta resolución y en el estudio de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson y el alzhéimer; mientras que Mayer trabaja actualmente en la aplicación de la inteligencia artificial al descubrimiento de nuevas sustancias terapéuticas. Los tres investigadores cuentan con una amplia trayectoria internacional y han recibido algunos de los principales reconocimientos científicos del mundo, entre ellos el Breakthrough Prize in Life Sciences y el Gairdner International Award.