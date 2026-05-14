La librería más antigua de España consigue recaudar el dinero suficiente para no cerrar

La librería más antigua de España es Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos. Así lo destaca en su escaparate de la calle Avellanos, a escasa distancia de la seo metropolitana donde descansan los restos del Cid. Y, con la destreza de un Campeador, la familia de la sexta generación de libreros ha sorteado el cierre por unas deudas asfixiantes para el negocio.

Lo ha logrado en un breve periodo de 13 días. Quien lleva las riendas del negocio, Lucía Alonso, publicó un vídeo el pasado 1 de mayo en Instagram en el que anunciaba el inicio de una campaña de recogida de fondos. ¿El objetivo? Recaudar 60.000 euros "para cubrir nuestras deudas más urgentes", sostenía la librera.

Con el match ball superado, lo previsible ahora es un posible traspaso de la librería. "Seguirá siendo Hijos de Santiago Rodríguez", puntualiza a EFE Lucía Alonso, que prevé seguir vinculada a ella. Ella reconoce que ser librera es una profesión muy bonita, pero no precisamente un negocio.

Ya este miércoles por la tarde, la campaña de crowfunding superaba los 60.000 euros. A Alonso lo que más le ha emocionado han sido todas las muestras de cariño que ha recibido estos días en el comercio y a través de las redes sociales. La librera confiesa haber vivido unos meses "horrorosos, con mucho miedo, viendo que a lo mejor tenía que cerrar y echar a la gente a la calle", y tener que presentar el concurso de acreedores.

01.27 min Lanzan una campaña para evitar el cierre de la librería más antigua de España

Lucía Alonso agradece el cariño de aquellos que han venido a comprar o de los que solo se han acercado a darle ánimos, cada uno en la medida que ha podido. También a todos los que han comprado a través de la página web, de toda España; a los autores que se han volcado con las redes sociales; y por supuesto a los que han donado para alcanzar esos 60.000 euros.

De hecho, antes de la petición pública de ayuda una marea solidaria había llenado las redes sociales de mensajes de apoyo; muchos de escritores, como Juan Gómez-Jurado o Máxim Huerta, así como libreros, críticos literarios o divulgadores culturales que animaban a comprar libros en Hijos de Santiago Rodríguez para evitar su cierre.

Gómez-Jurado, autor de la serie Reina Roja, recordaba que "sin las librerías independientes, ni escritores ni lectores ni nadie al que le interese el tejido cultural de España, es nada". César Pérez Gellida llamaba a la ayuda "de todos los lectores de Burgos", y Máxim Huerta, escritor y periodista, era contundente en la defensa de esta librería: "No es solo un negocio, es memoria y no se puede perder".