La librería Tipos Infames cierra sus puertas a mediados de febrero tras 15 años víctima de la "gentrificación"

La librería Tipos Infames, especializada en narrativa independiente, ha anunciado que cerrará las puertas de su local de Malasaña a mediados de febrero víctimas de la "gentrificación" tras 15 años en activo.

Así lo ha anunciado la que fuera Premio Librería Cultural 2021 en sus redes sociales con un libro en el que sus dueños lamentan haber tenido la misma suerte que "muchos negocios locales", verse abocados a "echar el cierre" por la gentrificación.

"Queremos aprovechar el momento para agradecer a muchísima gente, a lectoras, lectores, editoriales. Toda la gente que de una forma o de otra ha formado parte de este bonito proyecto que ha durado más de 15 años, pero del que tenemos que despedir", han explicado.

A pesar de que reconocen sentirse "tristes" por el fin del proyecto, también se han reivindicado "satisfechos" tras conseguir que durante una década y media Tipos Infames estuviera "en el mapa de las librerías de España" y consiguiera ser "referencia" en algunos casos.

La que fuera "el proyecto de tres amigos" a hecho un llamamiento a sus seguidores a acompañarles en esta despedida que se prolongará hasta mediados de febrero y poder así "dilapidar el tiempo" con sus fundadores.