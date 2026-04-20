'Casi todo bien', una carta de amor a la literatura, a las librerías y a la noche madrileña

Hilario (Marcel Borràs), es un escritor frustrado que trabaja de librero y dando un taller literario online. Pero está enfadado con el mundo porque no consigue que nadie le publique su primera novela. Hasta que una noche conoce a Carolina (Silma López), a quien convierte en la musa que siempre ha buscado. A partir de ahí se atreverá a hacer cosas que nunca hubiera sospechado.

Es el argumento de Casi todo bien, el debut en la dirección de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet, una comedia sobre el mundo literario ambientada en la noche madrileña que protagonizan Marcel Borràs, Silma López, Lorenzo Ferro, Julián Villagrán, Secun de la Rosa y Adelfa Calvo. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines este miércoles, 22 de abril.

“Queríamos hablar sobre la ambición, en general, que tiene una persona joven de cara a un proyecto –nos explica Andrés-. Una persona que es una joven promesa hasta que deja de serlo sin haberse acercado siquiera a su sueño. Es algo que también se puede aplicar a otras profesiones”.

“Por supuesto -añade Andrés-, el protagonista tiene mucho que ver con nosotros mismos. Incluso tiene nuestra edad. Todos criticamos las películas, las canciones… que nos parecen malas. Pero si lo piensas un poco, es muy difícil hacerlas. Hacer cualquier creación cultural. Por eso creo que hay que ser un poco más respetuoso con los autores”.

01.41 min RTVE.es estrena el tráiler de la comedia 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafel López Saubidet

El escritor que encuentra su musa Rafael nos comenta cómo ve a Hilario: “Es un tipo que lleva mucho tiempo tratando de que le publiquen su primera novela, que para él es una obra maestra incomprendida. Eso le ha llevado a meterse en un bucle del que no puede salir. Y cuando parece haber perdido toda esperanza aparece una chica a la que, como está obsesionado con la literatura, automáticamente convierte en una musa, en vez de verla una mujer con la que tiene buena onda. Y ahí la cosa se complica”. Una musa con la que no puede mantener relaciones sexuales. “Hay un término en Argentina que es ‘enroscado’, que es cuando una persona se raya con algo. Como el protagonista, que se obsesiona tanto que acaba completamente solo. Porque todo lo complica, incluyendo su relación con Carolina. Y por eso no puede disfrutar de verdad”, añade Rafael. “Esos prejuicios, ese enrosque, ese nudo mental que tiene… es lo que no lo deja escribir bien, qué es lo que realmente quiere –añade Andrés-. Si se relajase, si disfrutase de la gente que tiene alrededor, de la gente que lo quiere, podría relajarse un poco y disfrutar. Ir más allá de esa novela que escribe desde hace nueve años. Y en el momento que él empieza a valorar a ese grupo humano que tiene alrededor, empieza a hacer bien su trabajo”. Fotograma de 'Casi todo bien'

Una carta de amor a la noche madrileña La película también es una carta de amor a la noche madrileña, a las librerías y a los bares. “Nosotros somos argentinos, como indica nuestro acento, pero vivimos hace un tiempo en Madrid –nos comenta Rafael-. Por eso queríamos que Madrid, no el Madrid turístico sino uno más auténtico, "más de verdad", tuviera mucho protagonismo”. “De hecho –continúa-, en las primeras versiones del guion ellos iban al Toni2, pero cuando lo reescribimos es local estaba cerrado, así que cambiamos de bar y ahí aparece ese bar latino donde se conocen Hilario y Carolina. Eso también nos servía para mostrar un Madrid más multicultural, más arrabalero, donde las noches se estiran y se estiran y vas cambiando de locales”. “Y ese amor que la película destila por las librerías y los libros –añade el director-, es un amor platónico muy grande. Intenta ser una oda a esas librerías de verdad del barrio en el que vas y te dicen “Ché, cómprate este libro”. En el que se genera un vínculo con el librero, que te va diciendo qué libros están buenos. Unas librerías que están en peligro por la competencia de Amazon. Ahí que proteger esas librerías porque son lugares muy lindos”. Fotograma de 'Casi todo bien'

Marcel Borràs es Hilario Marcel Borràs (Incierta gloria, Patria), es Hilario. “Es un tipo que vive en Madrid y tiene ese sueño de convertirse en novelista. Pero lleva nueve años escribiendo una novela y la dificultad de publicarla, sumada a su guerra contra el mundo editorial y el mundo en general, le lleva a convertirse en una persona un poco soberbia que se cree superior al resto. Porque él ha leído muchísima literatura y en cambio el resto del mundo no. Piensa que él es súper inteligente y que el resto de la gente es tonta. Y esa soberbia provoca que se vaya quedando solo”. Por lo menos hasta esa casi mágica aparición de Carolina. “Aparece como una especie de bocanada de aire fresco en esa vida monótona que lleva currando en una librería. Ese encuentro me parece que se cuenta de una forma muy bonita en la película. Es como que nace desde un lugar súper orgánico, súper natural. No hay más voluntad que la de encontrarse. Y se encuentran. Y a partir de ahí parece que va a surgir un cambio en él, que efectivamente se va produciendo. Pero a veces cambiar no es tan fácil e Hilario cae en los mismos errores en los que ha venido cayendo desde el principio”. “En el personaje también hay algo de que no se puede ser escritor por mucho que hayas leído si, a la vez, no has vivido –añade el actor-. Hilario vive a través de los libros y… ¿cómo puedes tener un discurso original o una voz única si al final tu vida se limita a lo que ya han dicho otros?" Fotograma de 'Casi todo bien' “Incluso en un momento de la película –añade Marcel-, Hilario confiesa que nunca se ha enamorado. Porque es alguien que vive mucho en su cabeza, en su imaginación. Y posiblemente por eso se haya perdido muchas experiencias y ha acabado convirtiéndose en alguien que, de alguna manera, es incapaz de relacionarse con los demás”. “Me acuerdo que siempre hablábamos de buscar momentos en los que el personaje se fijara en cómo los otros lo observan. Como muy neurótico intentando descubrir qué estarán pensando de él. Está obsesionado en lo que desprende su imagen, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de poder decir lo que piensa, sin prejuicios. Tiene como doble esa doble contradicción, que me parece muy interesante”. “También comentábamos, durante el rodaje, que en ciertos momentos Hilario parece estar cerca de un brote psicótico. Es como alguien “enroscado”, que era un título que se barajó para la película. Así que pierde un poco el contacto con la realidad", concluye el actor. Fotograma de 'Casi todo bien'

Silma López es Carolina Silma López (Valeria), es Carolina, esa musa que encuentra Hilario. “Creo que Carolina también es alguien que no está terminando de encontrar su lugar. Hilario se encuentra con la frustración muy de frente, al perseguir ese sueño, esa vocación, que se le escapa Tiene muy claro lo que quiere, pero cada vez le parece más lejano. Mientras que la frustración de Carolina es diferente, porque ella no tiene claro quién es o lo que quiere”. “Creo –añade la actriz-, que ella encuentra en Hilario también una bocanada de aire fresco. Pertenecen a dos mundos, dos atmósferas, dos entornos sociales distintos., pero creo que él es exactamente lo que Carolina necesita en ese momento. O sea que Hilario también podría ser el muso de Carolina con respecto a su vida. Yo creo que ella también puede avanzar de otra manera, a lo largo de la película, gracias a Hilario”. Como una buena musa, el personaje de Carolina tiene algo de misterio. “Si –nos comenta Silma-, no sabemos mucho sobre ella. Pero creo que eso no es demasiado importante. Lo fundamental para mí es cómo a veces esperamos que la vida nos dé algo y… ¿Qué hacemos luego con lo que realmente la vida nos ofrece?” “Yo creo –continúa la actriz-, que Carolina es una chica que ha nacido en una familia pudiente y que probablemente esa casa estupenda en la que vive es heredada de sus padres, que viven en otro lugar. Creo que va al gimnasio, porque es alguien disfrutón y hedonista. Y a través del deporte se genera mucha dopamina. Para mí ese ha sido un hilo del que tirar. No creo que sea su pasión ni su vocación aquello en lo que trabaja, lo que la lleva a sentir que no encaja o que esa ocupación no le resulta satisfactoria”. “Y hay algo muy bonito en la relación con Hilario –concluye la actriz-, que es que cuando no puedes o no sabes proyectarte con alguien al futuro, inevitablemente lo único que te queda es estar presente. Y creo que esa presencia, esa química que tienen los dos, es lo bonito de la relación”. Fotograma de 'Casi todo bien'

Secun de la Rosa es Hugo Secun de la Rosa (Aída y vuelta, Superstar), es Hugo: “Es un exitoso escritor de bestsellers pero que no conforma ni fondo, ni forma, ni prestigio. Por eso, a pesar de ser rico, mira la pinta de cochambre que tiene”. “Yo creo que es un tío con buen fondo que realmente quiere ayudar a Hilario –añade el actor-. Y cuanto menos le puede decir la verdad, más soriasis le sale, que es algo que a mí también me pasa un poquito, porque somatizo con el personaje”. Pero… ¿por qué ese escritor tan exitoso tiene tiempo para Hilario? Yo he conocido a gente muy “grande”, entre comillas, porque no creo que nadie será pequeño, y han sido muy amables. Por ejemplo, una vez buscaba canciones para una película y me resultó muy fácil hablar con el padre de Amy Winehouse y que nos diera los derechos de su canción, a pesar de que había pasado muy poco tiempo de su muerte y era el momento en que más vendía. Sin embargo, con un grupo que tenía dos hits fue imposible que los tres cantantes se pusieran de acuerdo. A veces los más grandes te ayudan más”. Preguntamos a Secun cuál es su relación con esos jóvenes actores que vienen con ganas de comerse el mundo. “Yo tengo 53 años, así que no van a quitarme los papeles. Aparte, pienso que la gente nueva viene empujando fuerte, con un nivel actoral y un amor por hacer las cosas que va mejorando con cada generación”. Sobre el argumento literario de la historia Secun nos confiesa: “A mí me parece muy bonito que haya una película cuyo fondo sea las librerías, los libros… y este Madrid nocturno. Porque si lo piensas no hay tantas. Me parce que han encontrado un marco precioso para la historia, porque en mi Madrid, el de los noventa dos mil, no era tan literario, sino más de cañas y de bares nocturnos”. “Creo que eso es una visión más argentina de Madrid –añade Secun-. Ellos tienen una relación más oral con la palabra, con la cultura, con los temas sociales… Temas que forman parte incluso de su diversión a la hora de charlar. Por eso creo que la película aporta una visión muy argentina de la noche madrileña”. Fotograma de 'Casi todo bien'