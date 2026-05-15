Pilar Garcés, primera mujer elegida rectora de la Universidad de Valladolid en 800 años de historia

La catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid Pilar Garcés ha ganado las elecciones al Rectorado con el 52,57 por ciento de los votos, de forma que se convertirá en la primera mujer en la historia en ocupar el máximo cargo de la institución académica. Garcés se ha comprometido a liderar una universidad "para todos" con el objetivo de que la UVA "sea una de las mejores universidades de España y del mundo".

"Podemos llegar a serlo si entre todos remamos en la misma dirección", ha expresado la nueva rectora de la UVA durante la rueda de prensa posterior a los comicios celebrados este jueves, en los que se ha impuesto a Carmen Camarero, quien ha obtenido el 42,73 por ciento de los votos.

Precisamente, ha subrayado su objetivo de que todo el mundo vuelva a "sentir la emoción y pasión de ser parte de los cuatro campus de la Universidad de Valladolid", así como de "sentir los colores de esta institución universitaria".

En sus primeras palabras tras ser elegida, la nueva rectora ha subrayado que se trata de un "hecho histórico" por convertirse en la primera mujer en acceder a esta responsabilidad. En el Aula Triste de esta institución, ubicada en el Palacio de Santa Cruz, habrá "el primer retrato de una mujer" ha señalado.

Mañueco celebra el hito de Garcés en la UVA El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su enhorabuena a la catedrática Pilar Garcés, que se ha convertido en la nueva rectora de la Universidad de Valladolid (UVA). "Por primera vez en su historia, una mujer estará al frente de una institución esencial para el presente y el futuro de la Comunidad", ha expresado el líder autonómico a través de un mensaje en la red social 'X'. ““ Un mensaje en el que también ha deseado "mucha suerte" en su andadura al frente del máximo cargo de la institución académica, en la que cuenta con la "colaboración y apoyo" de la Administración autonómica.

Dos candidatas en segunda vuelta Garcés ha destacado que su elección al frente de la institución universitaria supone un "hecho histórico doble", ya que en la segunda vuelta han competido dos mujeres en unos comicios "limpios, de guante blanco". Se trata de unos resultados, ha incidido Garcés, que han sido "bastante buenos" para ambas candidatas, un punto en el que ha mostrado su agradecimiento a la Junta Electoral y a todo el personal que ha participado en las diferentes mesas electorales que se han mantenido hasta el final. La segunda vuelta de las elecciones al Rectorado ha contado con un porcentaje de participación del 19,12 por ciento, ligeramente inferior a la primera vuelta. Cabe recordar que la candidatura más votada en la primera vuelta que se celebró el martes 28 de abril fue la de Camarero con el 35,56 por ciento, mientras que Garcés consiguió el 34,57 por ciento. Un total de 27.473 miembros de la comunidad universitaria, entre profesores e investigadores, estudiantes y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, estaban llamados a participar este jueves en los comicios para elegir al rector y a los representantes en el Claustro, máximo órgano de representación de la institución académica. En cuanto a la participación, que han rozado el 20 por ciento, la nueva rectora ha expresado su deseo de que dentro de seis años, en la próxima cita electoral, aumente este dato. "Es muy importante que la comunidad participe en los comicios para elegir a su rector. Y, en este sentido, tenemos una de las obligaciones más importantes, que es la de elevar la participación", ha aseverado. También ha dado las gracias al rector saliente y a todo su equipo por sus "dedicación" en unos "años difíciles" en los que han tenido que afrontar muchas circunstancias, como la pandemia o la crisis económica".