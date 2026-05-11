La azotea donde los Beatles dieron su último concierto, disuelto por la Policía, se convertirá en un museo

Las quejas de los vecinos por el ruido dieron al traste con el último concierto que Los Beatles dieron en vivo. Tocaron 42 minutos antes de que llegara la Policía. La azotea del número 3 de Savile Row, antigua sede de su compañía discográfica, Apple Corps Ltd, aún conserva el recuerdo de temas como Don't Let Me Down, I've Got A Feeling o Get Back. A partir de 2027, el edificio donde la banda grabó su último álbum Let it Be se convertirá en un museo.

"Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road —los estudios donde grabaron los Beatles— pero no pueden entrar, lo que provoca atascos —en la zona— y molesta mucho a los conductores", dijo a BBC Paul McCartney, para quien es una idea "fantástica". El museo, anunciado en la web oficial del grupo, se llamará 'The Beatles en Savile Row'. Desde este lunes los interesados se podrán registrar en esta página para obtener entradas.

Además de una recreación del estudio original donde se grabó Let It Be, habrá material de los archivos y exposiciones de Apple Corps. Aunque aún quedan por conocerse los detalles, McCartney ha explicado que se podrá ver recuerdos de la banda a medida que sube por el edificio hasta llegar a la azotea. También habrá una tienda para comprar algún recuerdo del grupo.

El mítico cuarteto de Liverpool tendrá por primera vez un museo en Londres, en pleno centro de la capital inglesa. En concreto, el número 3 de Savile Row sirvió de base al grupo a finales de los pasados años sesenta, antes de que se separara definitivamente a principios de los setenta cuando John Lennon su firmó la disolución legal.

Formados en Liverpool en 1960, Los Beatles vendieron más de 600 millones de discos en todo el mundo, capturando la agitación cultural de la época, influyendo en generaciones de artistas y creando un legado musical que perdura hasta el día de hoy.

Un concierto improvisado En 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron lo que acabaría siendo su concierto de despedida, interpretando Get Back y otras canciones antes de que llegara la policía y les dijera que bajaran el volumen. Michael Lindsay-Hogg, quien filmó el legendario espectáculo, recordó que algunos integrantes del grupo querían cancelarlo en el último momento, pero George Harrison se opuso. Los cuatro músicos subieron a la azotea y desataron el caos cuando los fans vieron en la calle lo que estaba pasando.