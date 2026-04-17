La desconocida historia del profesor español que convenció a los Beatles: ''Vivir es fácil con los ojos cerrados'

En España, en 1966, Antonio, un profesor de inglés y latín de instituto, conduce a Almería con la esperanza de conocer a su gran ídolo, John Lennon. En el camino, recoge a Juanjo, un chico de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén, una joven de 21 años que parece que también está escapando de algo. La aventura de los tres personajes, y de todos aquellos a los que se van encontrando mientras dura esta experiencia, te atrapa durante toda la película.

El título de la cinta, Vivir es fácil con los ojos cerrados, proviene de una línea de la canción Strawberry Fields Forever, que John Lennon escribió mientras rodaba en Almería la película Cómo gané la guerra. Durante las semanas de rodaje, Lennon compuso esta emblemática canción, inspirándose en los jardines de la finca Santa Isabel (Cortijo Romero), donde se alojaba en Almería.

Basada en una historia real La película que dirige David Trueba, y que protagonizan Javier Cámara, Natalia Molina y Francesc Colomer está basada en una historia real. Vivir es fácil con los ojos cerrados cuenta la verdadera historia de un profesor de Cartagena, Juan Carrión, que en 1966 viajó hasta Almería al enterarse de que su ídolo, John Lennon, venía a España a rodar una película. Tal era su devoción por el cantante, que utilizaba las canciones de 'Los Beatles' para enseñar inglés a sus alumnos. 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' Este profesor llegó a ser alto funcionario del Ministerio de Agricultura, sin embargo, abandonó este trabajo para viajar a Inglaterra, donde fue profesor de español en el Centro de Lenguas asociado a la Embajada de Londres en los años 50. Tras su vuelta a España para seguir dedicándose a la enseñanza, Carrión viajó a Almería y logró hablar con John Lennon y le convenció para que 'Los Beatles' incluyeran en sus discos las letras de las canciones, con el fin de ayudar a los alumnos a aprender el idioma. Cuando David Trueba recogió el Goya a Mejor Dirección por esta película, Juan Carrión acompañó al director en el escenario. En Vivir es más fácil con los ojos cerrados, David Trueba consigue reflejar cómo era, como se vivía en la España de la posguerra, en plena dictadura franquista. Un choque entre la modernidad que representaba Lennon y la España tradicional y católica de los años 60. Algunas frases de Antonio, del protagonista, dan una idea de cuál era la visión de muchas personas de la época. "En este país los jóvenes están desesperados. Les han tapiado las vistas al futuro".

Trueba eligió a Natalia Molina, a la segunda Vivir es fácil con los ojos cerrados logró siete nominaciones a los Premios Goya, en la edición de 2014, y los ganó casi todos, concretamente seis, incluido el de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Dirección. Esta película fue también el salto a la gran pantalla de Natalia Molina, que se hizo con el Goya a Mejor Actriz Revelación. 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' Pero la asignación del papel no fue fácil para la actriz. Tras el primer casting, el director descartó a Natalia Molina porque hablaba con acento 'neutro', y Trueba buscaba una chica con acento andaluz. La actriz, que nació en Linares, ha asegurado en algunas entrevistas que hizo el casting así, precisamente, porque en otros trabajos la habían descartado por su acento andaluz. Sin embargo, David Trueba la volvió a llamar, le dio otra oportunidad, y ahí sí que consiguió un papel que, sin duda, le cambió la vida. Otro de los protagonistas de la película es Francesc Colomer, que debutó como actor en Pa Negre, en 2011, papel por el que se hizo con el Goya a Mejor Actor Revelación. Después de breves apariciones algunas series catalanas, vuelve a la gran pantalla con Vivir es fácil con los ojos cerrados, representando a Juanjo, el joven que se fuga de casa. El resto del elenco lo componen Ariadna Gil, Jorge Sanz y Ramón Fontserè. La cinta se estrenó el 31 de octubre de 2013, pero no tuvo un éxito inmediato. Fue a raíz de su triunfo en los Goya cuando comenzó su gran repercusión entre el público, logrando una recaudación superior al millón de euros.

Almería, el gran escenario La película de David Trueba muestra la Almería de los años 60, incluyendo escenas en el poblado salinero de La Almadraba de Monteleva, la carretera al Faro de Cabo de Gata y el Teatro Cervantes. El cultivo de fresas en el invernadero es uno de los guiños de la cinta a la canción que compuso Lennon y que dio origen al título de la película. Un periodista del medio The Hollywood Reporter, escribió que la película "ofrece una encantadora evocación de España, así como un conmovedor homenaje a un momento inolvidable en el que los Beatles parecían ofrecer nuevas posibilidades". 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'