Punto de Vista vuelve a poner a Pamplona en el mapa del mejor cine documental

Un año más, y ya van veinte, volveremos a ver cómo Pamplona se sitúa en el mapa de referencia del cine documental a nivel nacional e internacional. El Festival Punto de Vista celebra su vigésimo aniversario y se confirma como una valiosa herramienta para la que ciudadanía pueda reflexionar en tiempos de tanta incertidumbre.

"Una mirada crítica y poética" Según ha destacado la organización en la presentación que se ha celebrado este martes en el palacio de congresos Baluarte, esta edición especial pone el acento en la celebración de dos décadas “de miradas compartidas”. La consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha destacado en este sentido que el festival se ha consolidado “como un espacio esencial de encuentro y convergencia para el cine de no ficción, ofreciendo una mirada crítica, poética y necesaria sobre la realidad que nos rodea”.

90 películas, 19 en la Sección Oficial Punto de Vista se celebrará del 20 al 25 de abril y programará un total de 90 películas y 66 sesiones, que incluirán proyecciones, encuentros con cineastas, actividades profesionales y música. La Sección Oficial estará compuesta por 19 películas —siete largometrajes, un mediometraje y once cortometrajes— procedentes de América, Asia, Europa y África. Cuatro estrenos mundiales, un estreno internacional y catorce estrenos nacionales competirán por los principales galardones.