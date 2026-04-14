Punto de Vista vuelve a poner a Pamplona en el mapa del mejor cine documental
- El Festival celebra en esta edición su 20 aniversario
- Miquel Martí Freixas se estrena como nuevo director artístico
Un año más, y ya van veinte, volveremos a ver cómo Pamplona se sitúa en el mapa de referencia del cine documental a nivel nacional e internacional. El Festival Punto de Vista celebra su vigésimo aniversario y se confirma como una valiosa herramienta para la que ciudadanía pueda reflexionar en tiempos de tanta incertidumbre.
"Una mirada crítica y poética"
Según ha destacado la organización en la presentación que se ha celebrado este martes en el palacio de congresos Baluarte, esta edición especial pone el acento en la celebración de dos décadas “de miradas compartidas”.
La consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha destacado en este sentido que el festival se ha consolidado “como un espacio esencial de encuentro y convergencia para el cine de no ficción, ofreciendo una mirada crítica, poética y necesaria sobre la realidad que nos rodea”.
90 películas, 19 en la Sección Oficial
Punto de Vista se celebrará del 20 al 25 de abril y programará un total de 90 películas y 66 sesiones, que incluirán proyecciones, encuentros con cineastas, actividades profesionales y música.
La Sección Oficial estará compuesta por 19 películas —siete largometrajes, un mediometraje y once cortometrajes— procedentes de América, Asia, Europa y África. Cuatro estrenos mundiales, un estreno internacional y catorce estrenos nacionales competirán por los principales galardones.
Nuevo director artístico
Además, Punto de Vista estrena director artístico. Miquel Martí Freixas ocupa este cargo y se convierte en el sexto de la historiad del festival. Martí Freixas ha asegurado que el programa será “ecléctico, vanguardista, atrevido, un abanico de posibilidades audiovisuales que viaja de tiempos pasados a tiempos futuros, una propuesta abierta al público que plantea filmes y actividades para despertar la curiosidad cultural de un amplio espectro de espectadores”.
La edición de 2026 contará con una destacada presencia internacional, tanto en jurados como entre los invitados, lo que permitirá estrechar vínculos entre la producción local y la industria global, así como ampliar las oportunidades de difusión para los cineastas.
Las entradas ya están a la venta en web del festival a un precio general de 3 euros por sesión.