Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 13 al 19 de abril

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Érase una vez en América y Vivir es fácil con los ojos cerrados son solo algunas de las películas que durante la semana del 13 al 19 de abril se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

¿Por qué seguir matando? (Lunes 13 de abril a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano con la participación de Gemma Cuervo. López y su hijo dan muerte a McDougall, pero su hijo Steven pide venganza. De hecho, consigue matar al hijo de López. El padre, desatado, contrata a Gringo, un pistolero sin escrúpulos, para limpiar el nombre de su hijo.

Érase una vez en América (Lunes 13 de abril a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Película de culto sobre el crimen y la magia neoyorquina. Principios del siglo XX. David "Noodles" Aaronson (Robert De Niro), un joven judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max (James Woods), un chico que está dispuesto a todo a cualquier precio. Su amistad prospera y llegan a formar una banda de mafiosos durante la Ley Seca (1920-1933).

Las pistolas no discuten (Martes 14 de abril a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Mañanas de cine - Las pistolas no discuten vertical2 Wéstern español dirigido por Mario Caiano. Los hermanos Clanton, tras cometer distintos crímenes, son perseguidos hasta México por el sheriff del pueblo. Una vez detenidos, los tres deberán cruzar el Valle de la Muerte y evitar a la banda de Santero, que intenta arrebatarles parte de su botín.

La justicia de los forajidos (Miércoles 15 de abril a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Telefilm en el que Clinton sale de la cárcel tras ocho años de trabajos forzados. Solo quiere vengarse de sus compañeros y consigue localizar a uno de ellos. Sin embargo, desata la ira de su hijo y la del resto de miembros de la antigua banda.

Adiós, gringo (Jueves 16 de abril a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play) Adaptación de la novela de Harry Whittington. Brent se encuentra con su amigo Gill "El mestizo", que le vende unas reses que promete no haber robado. Cuando llega con ellas a Johnson City encuentra a su legítimo dueño, al que tiene que matar en defensa propia.

La estampida del noroeste (Viernes 17 de abril a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern basado en la historia de Jean Muir. Dan Bennett (James Craig) siempre ha vivido sin preocupaciones, pero todo cambia cuando recibe la noticia del fallecimiento de su padre. Desde ese momento deberá hacerse cargo de la propiedad que ha heredado.

Vivir es fácil con los ojos cerrados (Viernes 17 de abril a las 22.50 horas en La 2 y RTVE Play) David Trueba y su 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' arrasan en los Goya con 6 de 7 premios LAURA G. TORRES Comedia dramática basada en hechos reales. Antonio (Javier Cámara) es un profesor que utiliza a los Beatles para enseñar inglés. Cuando se entera de que John Lennon está en Almería, decide ir a conocerlo. Durante el viaje recoge a Juanjo (Francesc Colomer), un chaval que se ha fugado de casa, y a Belén (Natalia de Molina), una joven que también huye.

El love feroz o cuando los hijos juegan al amor (Viernes 17 de abril a las 1.00 horas en La 2 y RTVE Play) Una sátira firmada por José Luis García Sánchez. Un matrimonio de toda la vida ve alterada su normalidad cuando sus hijos empiezan a rebelarse amorosa e ideológicamente.

El padre Manolo (Sábado 18 de abril a las 19.00 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia musical protagonizada por Manolo Escobar, que da vida al padre Manolo, un cura peculiar. Durante un viaje es testigo de un accidente en el que muere un hombre, pero él se pone a investigarlo como si fuera un asesinato.

Puan (Sábado 18 de abril a las 22.35 horas en La 2 y RTVE Play) Días de Cine: Puan Comedia dramática dirigida y escrita por María Alché y Benjamín Naishtat. Marcelo (Marcelo Subiotto) siempre ha enseñado Filosofía. Cuando su jefe de cátedra y amigo muere, Marcelo cree que heredará su puesto. Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia) no se quedará con los brazos cruzados y le disputará el puesto.