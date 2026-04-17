Claves del registro en el sótano del chalé de Traspinedo: ¿qué buscan y qué relación tiene con la muerte de Esther López?

La Guardia Civil ha finalizado este viernes el registro del sótano del chalé de Traspinedo (Valladolid) que fue propiedad de Óscar S.M., el único investigado por el crimen de Esther López, vecina de esta localidad y cuyo cadáver fue hallado en febrero de 2022. Más de una veintena de agentes han trabajado durante dos días en la inspección y recogida de muestras que aporten nuevas pistas en este caso.

¿Por qué se ha registrado el chalé? ¿qué buscan? El nuevo propietario de esta vivienda encontró recientemente un sótano oculto, que ha analizado la Guardia Civil en busca de nuevas pruebas. Lo halló cuando iba a realizar una obra. El Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven en Traspinedo, ha autorizado este registro, a petición de la Guardia Civil, con el fin de recoger muestras para analizar si algún resto es compatible con las muestras biológicas de Esther López y determinar, en definitiva, si ella estuvo en algún momento en ese habitáculo entre su desaparición y su hallazgo en una cuneta de Traspinedo semanas después. La magistrada ha autorizado así la extracción de muestras y el análisis de la estructura del inmueble en busca de restos biológicos o humanos que puedan ser relevantes para la causa. La jueza dio el visto bueno a una inspección ocular que, además del habitáculo en cuestión, se extiende "a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc", apunta Efe.

¿Qué encontró el nuevo inquilino en el chalé? RTVE tuvo acceso al atestado policial nada más hallarse este habitáculo después de que el actual propietario- adquirió la casa hace cinco meses- encontrara humedades. "Al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones se puso a picar una baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano se encontró una trampilla la cual llevaba a un sótano que no aparecía en los planos de la casa", detalla el atestado policial. Una vez dentro, la Guardia Civil especifica cómo se llega a este espacio y su aspecto. Lo describe como un sótano "con un nivel de agua de unos 30 cm, junto a restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece una bomba de extracción de agua". Sobre la capa de azulejos aislantes de una habitación, unas literas ocultaban la trampilla que daba acceso a este habitáculo hallado, según fuentes de la investigación a TVE. Así es el sótano oculto del antiguo chalé del sospechoso del asesinato de Esther López Ante ese nivel de 30 cm y la situación de inundación del habitáculo, la Guardia Civil ha drenado el sótano para poder proceder al registro e inspección.

¿Qué decía la autopsia de y qué relación puede tener con el sótano? Según los forenses, el cadáver estuvo sometido a una humedad elevada y lo supieron por un hongo aparecido en la tela del pantalón. "El fragmento de tela ha debido de estar sometido a una humedad elevada en contacto con materia orgánica (presencia de bacterias) como mínimo 24 horas y a baja temperatura, para que se desarrolle y fructifique este moho gelatinoso", rezaba la autopsia. Al vaciar el sótano, los agentes han comprobado que el sótano no estaba cubierto con azulejos y cemento. Cuando esté seco, podrán contrastar si la arena y las piedras adheridas al cuerpo de Esther son las mismas que las del habitáculo ya que en su día lo que descartaron los agentes es que fuera de la cuneta en la que se halló su cuerpo, según ha podido saber TVE.

¿Cuánto ha durado el registro? El registro comenzó este jueves y se alargó por más de diez horas. El Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de una joven en Traspinedo, ha autorizado este viernes una prórroga de la orden de entrada y registro para que la Guardia Civil pueda completar la inspección, atendiendo la magistrada a la petición de los agentes, hasta las 15:00, pero pasadas las 13:30 los agentes finalizaban sus trabajos de inspección.

¿Qué operativo ha participado en el registro? Más de una veintena de agentes ha participado en este registro provenientes de diferentes equipos: el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), investigadores de la UCO de la Guardia Civil, el Grupo ECIO (Equipo Central de Inspección Ocular) y la Policía Judicial de la Comandancia de Valladolid.

¿Es obligatorio que esté el acusado en el registro? A pesar de que este jueves Óscar S.M. sí estuvo en su antigua vivienda, él está en libertad y no tiene la obligación de estar presente el tiempo que dure el registro. Este viernes no ha acudido, aunque sí lo ha hecho su equipo de defensa. EFE Precisamente, la familia de Esther López ha remitido un comunicado en el que dice que "en libertad solo entorpece, miente y ataca una investigación excelente". Creen que la la actitud de Oscar es "obstruccionista, embustera y mentirosa" y reiteran su petición de ingreso en prisión provisional. La defensa de Óscar S.M. sostiene que esta dependencia es una antigua bodega que el padre del acusado decidió tapiar hace dos décadas ante las inundaciones recurrentes que sufría, al tiempo que asegura que ya se advirtió de su existencia a uno de los agentes de la Guardia Civil.