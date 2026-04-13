La hermana de Esther López, tras el hallazgo del zulo en Traspinedo: "Ha tenido cuatro años para eliminar pruebas"

La investigación del caso de la joven asesinada en Traspinedo (Valladolid), Esther López, ha dado un nuevo giro con el hallazgo de un zulo en la antigua vivienda del único sospechoso del crimen, Óscar S.M. Ha sido el nuevo propietario de la vivienda quien ha localizado ese zulo cuando iba a realizar una obra, poniéndolo en conocimiento de la Guardia Civil y del juzgado.

La hermana de Esther, Inés López, ha señalado este lunes, en una entrevista en Mañaneros de TVE, que se quedó "perpleja" cuando le notificaron que se había hallado ese zulo y cree que puede ser "la pieza que faltaba del puzzle".

"Ha tenido cuatro años para eliminar pruebas en ese zulo", ha afirmado, para quejarse de que el acusado no fue enviado a prisión provisional.

López ha señalado que el zulo "está muy oculto" y ha recordado que la Guardia Civil no lo encontró cuando acudió a esta vivienda. Destaca que el nuevo propietario la adquirió hace seis meses y que no lo ha encontrado hasta ahora "por lo que no debe tener un acceso fácil".

01.47 min Transcripción completa En un instante volvemos a contactar contigo precisamente para ver si tenemos algo más de información del caso de Esther López en Traspinedo. Es otra de las noticias del día. Han pasado más de cuatro años desde que el cuerpo de esta joven fue localizado López hay novedades que podrían ser claves. Se ha encontrado un zulo en una antigua vivienda de Oscar, ...que es el principal sospechoso Alejandra Sí, hola, buenos días, Silvia. Ha sido en esta vivienda que tenemos aquí detrás, será el chalet familiar de Óscar, que es el principal investigado en este caso, y ha sido precisamente el nuevo propietario de esta vivienda, el que tenía intención de realizar unas obras, y de pronto se ha encontrado con que en una habitación, debajo de la cama, debajo de unas baldosas, ha aparecido lo que él considera que es un zulo. Así se lo ha transmitido a la Guardia Civil. La Guardia Civil lo ha puesto en conocimiento del juzgado de instrucción y ahora mismo, tal y como ha confirmado la subdelegación del gobierno, precisamente los investigadores, la UCO, está a la espera de que el juzgado les conceda el pertinente permiso para poder volver a entrar en esta vivienda que en su momento ya hace cuatro años registraron y poder realizar una inspección ocular de esa habitación y de esa zona en la que supuestamente hay un zulo recordemos que precisamente en esta vivienda y de acuerdo a la investigación, Oscar y Esther mantuvieron una discusión. La joven salió de aquí... ...Oscar fue detrás de ella... ...y la atropelló con su coche intencionadamente.. tal y como recoge el escrito de la Fiscalía. No sufrió lesiones mortales si hubiera sido auxiliada, hubiera podido salvar la vida. La Fiscalía considera que Oscar ocultó el cuerpo y las pertenencias de Esther. Ahora habrá que saber qué papel jugó este zulo en el crimen de Esther López. Gracias Alejandra. La Guardia Civil inspeccionará el zulo hallado en la vivienda de Traspinedo