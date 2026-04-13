La hermana de Esther López, tras el hallazgo del zulo en Traspinedo: "Ha tenido cuatro años para eliminar pruebas"
- Encuentran un zulo en la antigua vivienda del sospechoso del crimen de Esther López en Traspinedo
- El hallazgo lo ha hecho el nuevo propietario de la casa, cuando iba a realizar unas obras
La investigación del caso de la joven asesinada en Traspinedo (Valladolid), Esther López, ha dado un nuevo giro con el hallazgo de un zulo en la antigua vivienda del único sospechoso del crimen, Óscar S.M. Ha sido el nuevo propietario de la vivienda quien ha localizado ese zulo cuando iba a realizar una obra, poniéndolo en conocimiento de la Guardia Civil y del juzgado.
La hermana de Esther, Inés López, ha señalado este lunes, en una entrevista en Mañaneros de TVE, que se quedó "perpleja" cuando le notificaron que se había hallado ese zulo y cree que puede ser "la pieza que faltaba del puzzle".
"Ha tenido cuatro años para eliminar pruebas en ese zulo", ha afirmado, para quejarse de que el acusado no fue enviado a prisión provisional.
López ha señalado que el zulo "está muy oculto" y ha recordado que la Guardia Civil no lo encontró cuando acudió a esta vivienda. Destaca que el nuevo propietario la adquirió hace seis meses y que no lo ha encontrado hasta ahora "por lo que no debe tener un acceso fácil".
En un instante volvemos a contactar contigo precisamente para ver si
tenemos algo más de información del caso de Esther
López en Traspinedo.
Es otra de las noticias del día.
Han pasado más de cuatro años desde que el cuerpo de esta joven fue localizado
López
hay novedades que podrían ser claves.
Se ha encontrado un zulo en una antigua vivienda de Oscar,
...que es el principal sospechoso Alejandra
Sí, hola, buenos días, Silvia.
Ha sido en esta vivienda que tenemos aquí detrás, será el chalet familiar de
Óscar, que es el principal investigado en este
caso, y ha sido precisamente el nuevo propietario de esta vivienda, el que
tenía intención de realizar unas obras, y de pronto se ha encontrado con que en
una habitación, debajo de la cama, debajo de unas baldosas, ha aparecido
lo que
él considera que es un zulo.
Así se lo ha transmitido a la Guardia Civil.
La Guardia Civil lo ha puesto en conocimiento del
juzgado de instrucción y ahora mismo, tal y como ha confirmado la
subdelegación del gobierno, precisamente los investigadores,
la UCO, está a la espera de que el juzgado les conceda el pertinente
permiso para poder volver a
entrar en esta vivienda que en su momento ya hace cuatro años registraron
y poder realizar una inspección ocular de esa
habitación y de esa zona en la que supuestamente hay un zulo recordemos
que
precisamente en esta vivienda y de acuerdo a la investigación, Oscar y
Esther mantuvieron una discusión.
La
joven salió de aquí...
...Oscar fue detrás de ella...
...y la atropelló con su coche intencionadamente..
tal y como recoge el escrito de la Fiscalía.
No sufrió lesiones mortales si hubiera
sido auxiliada, hubiera podido salvar la vida.
La Fiscalía considera que Oscar ocultó el cuerpo y
las pertenencias de Esther.
Ahora habrá que saber qué papel jugó este zulo en el crimen de
Esther López. Gracias Alejandra.
El hallazgo del zulo
Este domingo se conocía que el nuevo propietario hallaba ese zulo en la antigua vivienda que pertenecía al único sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en enero de 2022.
Según confirmó a RTVE la subdelegación del Gobierno en Valladolid, el zulo se encuentra bajo unas baldosas en una habitación, que ha sido precintada (el resto de la vivienda no, al ser un domicilio particular) y ahora el juzgado deberá determinar la autorización para que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía realicen una inspección ocular.
Habrá que determinar ahora si este zulo está relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo en una cuneta.
El sospechoso, Óscar S.M., es el único procesado en el caso y contra él se ha decretado ya apertura de juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.
La investigación determinó que el acusado y la asesinada tuvieron una discusión en una vivienda y ella se fue andando de allí, él la persiguió y la atropelló. La Fiscalía determinó que ninguna de esas lesiones causadas por el golpe era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido, y que la causa de la muerte fue un shock multifactorial.
La Fiscalía determina que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y en cuanto le fue posible lo depositó en la cuneta en la que fue localizado.