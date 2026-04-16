La UCO registra el sótano oculto en la antigua casa del sospechoso del crimen de Esther López en Traspinedo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado en torno a las nueve y media de esta mañana el registro de un chalé en Traspinedo (Valladolid) que perteneció a la familia de Óscar S.M., único investigado por la muerte de Esther López. La diligencia, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, se produce con la presencia del propio acusado en el lugar, según han informado fuentes de la investigación a agencias como EFE y Europa Press.

La inspección ha sido motivada por la comunicación del nuevo propietario de la vivienda, quien adquirió el inmueble hace cinco meses. Al detectar unas humedades y levantar una baldosa en uno de los dormitorios, ha localizado una trampilla oculta bajo el suelo y una capa de espuma de poliuretano que da acceso a un sótano hasta ahora desconocido para los investigadores.