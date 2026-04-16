La UCO registra el sótano oculto en la antigua casa del sospechoso del crimen de Esther López en Traspinedo
- El hallazgo de una trampilla bajo una cama en el chalé ha motivado la inspección ocular con el acusado presente
- La jueza ha ordenado la búsqueda de restos biológicos en un habitáculo inundado descubierto por el nuevo dueño
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado en torno a las nueve y media de esta mañana el registro de un chalé en Traspinedo (Valladolid) que perteneció a la familia de Óscar S.M., único investigado por la muerte de Esther López. La diligencia, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, se produce con la presencia del propio acusado en el lugar, según han informado fuentes de la investigación a agencias como EFE y Europa Press.
La inspección ha sido motivada por la comunicación del nuevo propietario de la vivienda, quien adquirió el inmueble hace cinco meses. Al detectar unas humedades y levantar una baldosa en uno de los dormitorios, ha localizado una trampilla oculta bajo el suelo y una capa de espuma de poliuretano que da acceso a un sótano hasta ahora desconocido para los investigadores.
Búsqueda de restos biológicos
El habitáculo descubierto tiene una superficie aproximada de 12 metros cuadrados y una altura de 2,5 metros. Según el atestado al que ha tenido acceso Europa Press, en su interior existe un nivel de agua de unos 30 centímetros y se han observado objetos como garrafas, maderas y restos de ferralla.
La magistrada ha autorizado que el Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO) realice una extracción de muestras y el análisis de la estructura del inmueble en busca de restos biológicos o humanos que puedan ser relevantes para la causa.
La instructora considera que la medida es "absolutamente idónea" y proporcional ante la gravedad del caso, buscando "ahondar en el hallazgo de algún elemento que pudiere arrojar luz sobre los hechos".
Por su parte, la defensa de Óscar S.M. sostiene que dicha dependencia es una antigua bodega que el padre del investigado decidió tapiar hace veinte años debido a inundaciones recurrentes.
Esther López desapareció en Traspinedo en enero de 2022 y su cuerpo fue hallado en una cuneta 24 días después. Óscar S.M. se encuentra actualmente procesado por un delito de asesinato, subsidiariamente homicidio, además de detención ilegal y omisión del deber de socorro