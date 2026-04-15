Así es el zulo oculto del antiguo chalé del sospechoso del asesinato de Esther López

Tras conocerse hace apenas dos días que el nuevo propietario de la vivienda que pertenecía al sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en enero de 2022 comunicó a la Guardia Civil y al juzgado que encontró un zulo en el domicilio, RTVE ha tenido acceso al atestado policial para inspeccionar este espacio.

Según este documento, se llega a este sótano después de que el actual propietario advirtiera humedades. "Hace cinco días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones se puso a picar una baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano se encontró una trampilla la cual llevaba a un sótano el cual no aparecía en los planos de la casa", detalla el atestado policial.

Imagen de la entrada de la trampilla tras haber retirado una baldosa. Guardia Civil

Ante estos hechos "y aconsejado por su abogado" se decidió a poner en conocimiento estos hechos ante la Guardia Civil, detalla el mismo documento.

Una vez dentro, la Guardia Civil especifica cómo se llega a este espacio y su aspecto. Lo describe como un sótano "con un nivel de agua de unos 30 cm, junto a restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece una bomba de extracción de agua".

Parte de la escalera que da acceso al zulo. Guardia Civil

"El acceso al habitáculo es mediante una escalera oxidada en mal estado y sin algunos peldaños. El habitáculo tendrá unos 2,5 m de altura y unos 4 x 3 metros de superficie", detalla el atestado de la Benemérita.