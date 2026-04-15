Así es el zulo oculto del antiguo chalé del sospechoso del asesinato de Esther López
- RTVE tiene acceso al atestado policial para inspeccionar este espacio, que incluye algunas fotografías
- Según la Guardia Civil, se trata de un "sótano" al que se llega "mediante una escalera oxidada en mal estado"
Tras conocerse hace apenas dos días que el nuevo propietario de la vivienda que pertenecía al sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en enero de 2022 comunicó a la Guardia Civil y al juzgado que encontró un zulo en el domicilio, RTVE ha tenido acceso al atestado policial para inspeccionar este espacio.
Según este documento, se llega a este sótano después de que el actual propietario advirtiera humedades. "Hace cinco días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones se puso a picar una baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano se encontró una trampilla la cual llevaba a un sótano el cual no aparecía en los planos de la casa", detalla el atestado policial.
Ante estos hechos "y aconsejado por su abogado" se decidió a poner en conocimiento estos hechos ante la Guardia Civil, detalla el mismo documento.
Una vez dentro, la Guardia Civil especifica cómo se llega a este espacio y su aspecto. Lo describe como un sótano "con un nivel de agua de unos 30 cm, junto a restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece una bomba de extracción de agua".
"El acceso al habitáculo es mediante una escalera oxidada en mal estado y sin algunos peldaños. El habitáculo tendrá unos 2,5 m de altura y unos 4 x 3 metros de superficie", detalla el atestado de la Benemérita.
El caso de Esther López vuelve a instrucción
La Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López, ha ordenado que la causa regrese al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital tras el hallazgo este pasado fin de semana del sótano oculto en la vivienda que perteneció a la familia de Óscar S.M., el principal sospechoso del caso.
Contra Óscar S.M se ha decretado ya apertura de juicio oral por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.
La investigación determinó que el acusado y la asesinada tuvieron una discusión en una vivienda y ella se fue andando de allí, él la persiguió y la atropelló. La Fiscalía determinó que ninguna de esas lesiones causadas por el golpe era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido, y que la causa de la muerte fue un shock multifactorial.