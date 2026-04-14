La Audiencia de Valladolid devuelve el caso de Esther López a instrucción tras el hallazgo del sótano oculto
- La Guardia Civil localiza un habitáculo en un antiguo chalé del principal sospechoso
- La Fiscalía solicita nuevas diligencias antes del juicio con jurado
La Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López, ha ordenado que la causa regrese al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital tras el hallazgo este pasado fin de semana de un sótano oculto en en una vivienda que perteneció a la familia de Óscar S.M., el principal sospechoso del caso.
Este domingo se conocía que el nuevo propietario del chalé hallaba ese habitáculo en la antigua vivienda que pertenecía al acusado de la desaparición y muerte de Esther López en enero de 2022.
La estancia se encuentra bajo unas baldosas en una habitación, que ha sido precintada (el resto de la vivienda no, al ser un domicilio particular).
Ahora se devuelve el caso a este juzgado para que "resuelva lo que estime oportuno" tras recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se comunica el hallazgo.
Contra Óscar S.M se ha decretado ya apertura de juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.
La investigación determinó que el acusado y la asesinada tuvieron una discusión en una vivienda y ella se fue andando de allí, él la persiguió y la atropelló. La Fiscalía determinó que ninguna de esas lesiones causadas por el golpe era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido, y que la causa de la muerte fue un shock multifactorial.
Petición de diligencias complementarias
La Fiscalía también ha intervenido este martes solicitando formalmente la devolución de las actuaciones. El Ministerio Público considera que es indispensable practicar "diligencias de información suplementarias" para valorar el impacto de este sótano en la investigación antes de proceder al señalamiento del juicio por jurado popular.
Por su parte, la magistrada presidenta del jurado ha aclarado en su auto que su competencia se limita a juzgar, por lo que la potestad de investigar estos nuevos hechos recae exclusivamente en la magistrada instructora. De este modo, la Audiencia evita pronunciarse sobre la utilidad de las nuevas pruebas y deja en manos del juzgado de origen la decisión de profundizar en el registro del chalé.