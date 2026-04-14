La Audiencia de Valladolid devuelve el caso de Esther López a instrucción tras el hallazgo del sótano oculto

La Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López, ha ordenado que la causa regrese al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital tras el hallazgo este pasado fin de semana de un sótano oculto en en una vivienda que perteneció a la familia de Óscar S.M., el principal sospechoso del caso.

Este domingo se conocía que el nuevo propietario del chalé hallaba ese habitáculo en la antigua vivienda que pertenecía al acusado de la desaparición y muerte de Esther López en enero de 2022.

La estancia se encuentra bajo unas baldosas en una habitación, que ha sido precintada (el resto de la vivienda no, al ser un domicilio particular).

Ahora se devuelve el caso a este juzgado para que "resuelva lo que estime oportuno" tras recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se comunica el hallazgo.

Contra Óscar S.M se ha decretado ya apertura de juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La investigación determinó que el acusado y la asesinada tuvieron una discusión en una vivienda y ella se fue andando de allí, él la persiguió y la atropelló. La Fiscalía determinó que ninguna de esas lesiones causadas por el golpe era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido, y que la causa de la muerte fue un shock multifactorial.