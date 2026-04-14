El público de los cines españoles cayó un 8 % en 2025, con 'Avatar: Fuego y ceniza' como la película más vista

La asistencia a los cines en España se redujo en 2025 en un 8 % respecto al año anterior y se sitúan en 65 millones de espectadores, lo que supone el segundo año consecutivo de caída tras el descenso registrado en 2024.

Es una de las conclusiones del informe Las salas de cine. Datos 2025, presentado este martes en Madrid por la Federación de Cines de España (FECE), en el que pese al retroceso de público que se apunta, se mantiene el número de salas, con 760 cines (+1,1 %), 3.562 pantallas (+0,1 %) y 732.080 butacas.

Avatar: Fuego y Ceniza ha liderado el ránking de películas más vistas del año, y Padre no hay más que uno 5 ha sido la producción española más vista. El cine español, según el informe, ha registrado una cuota del 19 %, en línea con la del año anterior.