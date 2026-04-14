Directo | Las Cortes de Castilla y León se constituyen tras el acuerdo entre el PP y Vox para la conformación de la Mesa

Las Cortes de Castilla y León se constituyen este martes para dar inicio a la legislatura tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo en una sesión en la que está previsto que los 82 procuradores electos tomen posesión de su acta. La nueva Mesa de la Cámara quedará constituida tras el acuerdo "firme y duradero" entre el PP y Vox por el que los 'populares' ocuparán la Presidencia del Parlamento, que recuperan siete años después, mientras que los segundos tendrán la Vicepresidencia primera.

La XII Legislatura echará a andar a partir de las 11:30 horas todavía pendiente de que el PP, ganador de las elecciones con Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la reelección como presidente de la Junta, cierre un acuerdo de gobierno con Vox para la formación del próximo Ejecutivo.

El PP propondrá como presidente de las Cortes al segoviano Francisco Vázquez, vicepresidente primero del Parlamento en el mandato precedente y veterano político segoviano que ha sido procurador en dos etapas, entre 1995 y 2004 y desde 2019 hasta la fecha. Vázquez fue senador por Segovia en las VIII y IX Legislaturas (2004-2011).

Además, el PP ha elegido como secretaria de la Mesa del Parlamento autonómico a la soriana Rocío Lucas, hasta ahora consejera de Educación en el Gobierno autonómico.

A través de este acuerdo, el PP cede un puesto en la Mesa de las Cortes a Vox, que sólo tenía garantizada la Secretaría Tercera, por lo que los 'populares' pierden la mayoría del órgano de gobierno del Parlamento donde podrían haber ocupado tres puestos —Presidencia, Vicepresidencia Primera y Secretaría Primera—. De esta forma, la Mesa de las Cortes estará formada por dos miembros del PP —Presidencia y una secretaría—; dos de Vox —Vicepresidencia Primera y otra secretaría— y dos de PSOE —Vicepresidencia Segunda y una secretaría—.