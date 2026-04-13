El PP recupera la Presidencia de las Cortes de Castilla y León tras pactar con Vox la Mesa de las Cortes

El PP y Vox han alcanzado este lunes un acuerdo sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que el PP recuperará la presidencia de la Cámara durante toda la legislatura y un representante de Vox desempeñará la vicepresidencia primera a partir de este martes y ambas formaciones se harán cargo de dos secretarías a partir de este martes, cuando arranca la legislatura.

Así lo han avanzado ambas formaciones a través de un comunicado en el que señalan su "voluntad de entendimiento" para que la comunidad tenga un Gobierno autonómico que "siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad". Un acuerdo que supone un paso "previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos".

Ambos partidos detallan que se trata de un acuerdo que prevé que el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente.

El PP se felicita por el acuerdo: "Hemo pasado de cero a tres presidencias" La vicesecretaria sectorial del PP, Alma Ezcurra, se ha felicitado por el acuerdo alcanzado por el PP y Vox en Castilla y León, ya que "hace apenas un mes" el partido de Alfonso Fernández Mañueco gobernaba en esta comunidad autónoma, en Aragón y en Extremadura, pero no tenían la presidencia de la Mesa de la Cámara, y por tanto han pasado "de cero a tres presidencias". Ezcurra ha asegurado que se trata de un "motivo de satisfacción" para el PP el "cambio de postura" y que esperan la formación de un gobierno "sólido y estable". El PP va a proponer a Francisco Vázquez para presidir las Cortes de Castilla y León, según ha podido saber RTVE.