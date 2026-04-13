El PP recupera la Presidencia de las Cortes de Castilla y León tras pactar con Vox la Mesa de las Cortes
- Vox ocupará la vicepresidencia primera y ambas formaciones se harán cargo de dos secretarías
- Un acuerdo que supone un paso "previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos"
El PP y Vox han alcanzado este lunes un acuerdo sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que el PP recuperará la presidencia de la Cámara durante toda la legislatura y un representante de Vox desempeñará la vicepresidencia primera a partir de este martes y ambas formaciones se harán cargo de dos secretarías a partir de este martes, cuando arranca la legislatura.
Así lo han avanzado ambas formaciones a través de un comunicado en el que señalan su "voluntad de entendimiento" para que la comunidad tenga un Gobierno autonómico que "siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad". Un acuerdo que supone un paso "previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos".
Ambos partidos detallan que se trata de un acuerdo que prevé que el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente.
El PP se felicita por el acuerdo: "Hemo pasado de cero a tres presidencias"
La vicesecretaria sectorial del PP, Alma Ezcurra, se ha felicitado por el acuerdo alcanzado por el PP y Vox en Castilla y León, ya que "hace apenas un mes" el partido de Alfonso Fernández Mañueco gobernaba en esta comunidad autónoma, en Aragón y en Extremadura, pero no tenían la presidencia de la Mesa de la Cámara, y por tanto han pasado "de cero a tres presidencias". Ezcurra ha asegurado que se trata de un "motivo de satisfacción" para el PP el "cambio de postura" y que esperan la formación de un gobierno "sólido y estable".
El PP va a proponer a Francisco Vázquez para presidir las Cortes de Castilla y León, según ha podido saber RTVE.
Garriga, sobre los pactos de gobierno: "Vamos por el buen camino"
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha defendido este lunes el acuerdo alcanzado con el PP para que los populares recuperen la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, con una "nueva sintonía" entre ambos partidos y sin que "nadie" pueda decir que han exigido ese cargo.
"Vox no ha venido por el sillón, nadie podrá decir que hemos exigido una Presidencia", ha dicho en la rueda de prensa convocada en la sede nacional del partido, en Madrid, al ser preguntado por el acuerdo con el PP de Castilla y León. Garriga ha destacado que este avance puede ser el preludio de los pactos de gobierno tanto en esta comunidad como en Extremadura y Aragón, y luego en Castilla y León.
Según ha señalado, se ha creado un nuevo marco de diálogo en el que están intentando restablecer las "confianzas truncadas" y, en este sentido, ha asegurado que se está avanzando en buena sintonía con los barones territoriales del PP. El número dos de Vox ve así factibles, "si nada lo trunca", los acuerdos en las tres comunidades en las que está pendiente la formación de sus gobiernos.
El pacto sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra además, según Garriga, que Vox "no ha venido aquí por el sillón ni por los cargos". "Nadie podrá decir que Vox ha exigido una presidencia, porque no lo hemos hecho nunca ni la hemos obtenido en ninguna región ni en Castilla y León", ha dicho.
Garriga ha incidido en que siguen trabajando y que el tiempo apremia, especialmente en Extremadura y Aragón, por lo que van a "intensificar todas las reuniones que sean precisas para llegar a un buen acuerdo". "Vamos por el buen camino", ha reiterado Garriga, quien espera poder seguir avanzando con los barones del PP sin que su presidente, Alberto NÚñez Feijóo, ni su secretario general, Miguel Tellado, pongan "palos en las ruedas".
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, avanzó la semana pasada que no iban a permitir que la Mesa de la Cámara "caiga en manos" del PSOE "en ninguna parte", por lo que se abrirían a facilitar al PP la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.