Vox se reúne en Málaga con un ojo puesto en negociar con el PP y, el otro, en las elecciones andaluzas

Un día después de que Vox se reuniese con el PP en Aragón para perfilar el Gobierno en esa comunidad, mientras siguen las negociaciones en Extremadura y Castilla y León para culminar con el mismo objetivo, los de Santiago Abascal ya ponen la mirada en la siguiente parada: las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Y con ese objetivo y el de demostrar unidad, Vox reúne este jueves en el Parador de Málaga a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), su Comité de Acción Política (CAP), y a los portavoces nacionales y regionales de la formación.

La fórmula es la misma que la aplicada hace justo un mes, el 9 de marzo, cuando la formación de Abascal celebró un encuentro similar en el Parador de Gredos (Ávila), unos días antes de que fuesen las elecciones en Castilla y León.

Resultados electorales a parte, tanto en aquella ocasión como en la de este jueves, lo que pretende Vox es mostrar una imagen de unidad del partido, sobre todo entorno al liderazgo de Abascal después de que exdirigentes históricos de esta formación como Ortega Smith o Espinosa de los Monteros le hayan acusado de querer enriquecerse personalmente a costa de este proyecto político, o haya habido situaciones convulsas dentro del partido como en Murcia con José Ángel Antelo.

De hecho, e igual que ocurrió en marzo, Antelo no estará presente pese a seguir formando parte del CEN (es el vocal número 1), ya que sigue a la espera de que se resuelva el expediente que tiene abierto. Junto a Antelo tampoco hará acto de presencia Ortega Smith, expulsado de este órgano hace unos meses. Todo ello en medio de la crisis interna que atraviesa con la destitución del exfundador de Vox, el expediente abierto a Antelo, uno de los dirigentes autonómicos más populares, las informaciones sobre presuntas "irregularidades" económicas a nivel interno o el hecho de que exdirigentes de peso estén exigiendo un congreso extraordinario para redefinir el rumbo y la dirección del partido.