Vox se reúne en Málaga con un ojo puesto en negociar con el PP y, el otro, en las elecciones andaluzas
- Los de Abascal reúnen a la plana mayor del partido en el Parador de Málaga antes de presentar a su candidato en Andalucía
- La reunión comenzará a las 12.15 horas y, una vez termine, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, atenderá a los medios
Un día después de que Vox se reuniese con el PP en Aragón para perfilar el Gobierno en esa comunidad, mientras siguen las negociaciones en Extremadura y Castilla y León para culminar con el mismo objetivo, los de Santiago Abascal ya ponen la mirada en la siguiente parada: las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Y con ese objetivo y el de demostrar unidad, Vox reúne este jueves en el Parador de Málaga a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), su Comité de Acción Política (CAP), y a los portavoces nacionales y regionales de la formación.
La fórmula es la misma que la aplicada hace justo un mes, el 9 de marzo, cuando la formación de Abascal celebró un encuentro similar en el Parador de Gredos (Ávila), unos días antes de que fuesen las elecciones en Castilla y León.
Resultados electorales a parte, tanto en aquella ocasión como en la de este jueves, lo que pretende Vox es mostrar una imagen de unidad del partido, sobre todo entorno al liderazgo de Abascal después de que exdirigentes históricos de esta formación como Ortega Smith o Espinosa de los Monteros le hayan acusado de querer enriquecerse personalmente a costa de este proyecto político, o haya habido situaciones convulsas dentro del partido como en Murcia con José Ángel Antelo.
De hecho, e igual que ocurrió en marzo, Antelo no estará presente pese a seguir formando parte del CEN (es el vocal número 1), ya que sigue a la espera de que se resuelva el expediente que tiene abierto. Junto a Antelo tampoco hará acto de presencia Ortega Smith, expulsado de este órgano hace unos meses. Todo ello en medio de la crisis interna que atraviesa con la destitución del exfundador de Vox, el expediente abierto a Antelo, uno de los dirigentes autonómicos más populares, las informaciones sobre presuntas "irregularidades" económicas a nivel interno o el hecho de que exdirigentes de peso estén exigiendo un congreso extraordinario para redefinir el rumbo y la dirección del partido.
Vox llega a Andalucía tras un resultado agridulce en Castilla y León
Electoralmente Vox llega a Andalucía después de que en los últimos tres comicios autonómicos haya cosechado buenos resultados electorales. Tanto en Extremadura, en Aragón como en Castilla y León las urnas confirmaron la tendencia al alza de los de Abascal, que se han convertido en llave de gobierno imprescindible para el PP. Sin su apoyo no pueden hacerse con el bastón de mando en ninguna comunidad.
Este mismo miércoles, Vox se reunió con el PP en Aragón para llegar a un pacto que permitiese a Jorge Azcón gobernar la comunidad. En Extremadura los dos partidos siguen apurando los plazos y exprimen al máximo a la candidatura de María Guardiola, que ya ha perdido una votación de investidura. Y en Castilla y León los partidos ya han tenido las primeras tomas de contacto para avanzar hacia un futurible acuerdo.
Sin embargo, en esta última comunidad la formación verde sufrió un revés, a pesar de los resultados que le confirmaron como pieza clave para la estabilidad. Aunque Vox lo niega, los resultados en Castilla y León fueron menores de los esperados y algunas voces apuntan a que ese posible techo alcanzado se debe a las polémicas que han rodeado a Abascal y su dirección en las últimas semanas. Desde el partido muestran tranquilidad ante este panorama y ahora en Andalucía vuelven a aspirar a ser llave de gobierno y que las polémicas no pasen factura.
Tras la reunión que comenzará a las 12.15 horas, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, atenderá a los medios de comunicación y posteriormente, a las 19.15 celebrará el acto de precampaña en la plaza de Mateo Luzón donde presentará a su candidato a la Junta de Andalucía, Manolo Gavira.